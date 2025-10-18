İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kuran kursu açılışına katıldı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da açılışı yapılan Mescid-i Aksa Kur'an Kursu törenine katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, öğrenciler gösteri sundu. Erdoğan, açılışın ardından İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezini ziyaret etti
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığda Mescid-i Aksa Kuran Kursunun açılışını gerçekleştirdi.
İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran-ı Kerim okundu.
Programda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti.
Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.
Ardından Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açılışa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.