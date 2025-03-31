Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İlk Arabam Yerli Otomobil Desteği nedir, başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir, şartları nedir?

        Yerli otomobil desteği nedir? 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' başvuruları başladı mı?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşların otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek programı üzerinde çalışıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, belirlenen gelir seviyesinin altındaki hanelerin uygun koşullarla yerli otomobil sahibi olabilmesi hedefleniyor. Peki, kimler yerli otomobil desteğinden yararlanabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AA kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında, özellikle düşük gelirli hanelere uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla finansman desteği sunulması hedefleniyor. Peki, yerli otomobil desteği kimleri kapsayacak ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

        2

        KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        3

        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

        Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        4

        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

        Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları