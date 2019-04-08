Kadının yaşı, bazı jinekolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, sigara, aşırı kilo, aşırı zayıflık, stres gibi faktörler, bebek sahibi olmanız önündeki engeller olabilir. Daha önce bebek sahibi olmanız ise ikinci kez bebek sahibi olacağınız anlamına gelmeyebilir. İkinci bebeği düşünüyorsanız bu faktörlere dikkat!

KADININ YAŞI

Dünyadaki hiçbir kadının doğurganlığı ve doğurganlık oranı sonsuza kadar sürmüyor. Çocuk sahibi olmak isteyen bütün kadınların öncelikle yaşlarını dikkate almak zorunda oldukları belirtiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre her kadının 35 yaşından sonra doğurganlığının azalmaya başladığı, bu doğurganlığın 38 yaşından sonra hızlandığı, 40 yaşında bu azalışın çok belirginleştiği ve 45 yaşından sonra çoğunda bittiği belirtiliyor. Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selen Sakar Ecemiş, burada bahsedilenin yumurta rezervi olduğuna dikkat çekiyor. Bu süreçte kadının düzenli adet görmeye devam etmesi bebek sahibi olabileceği anlamına gelmiyor.

ERKEK SPERM SAYISININ ZAMANLA BOZULMASI

Kadın yumurtasının döllenebilmesi ve sağlıklı bir embriyonun oluşabilmesi için belli sayı ve fonksiyonda sperm gerekiyor. Bu noktada erkeğin sperm sayısı da (kadındaki kadar trajik olmasa da) travma, alkol, sigara, kullanılan ilaçlar, metabolik hastalıklar ve yaş gibi etkenlerle değişkenlik gösterebiliyor. Hayat tarzı, yaşanılan ortam, geçirilen travmalar erkeklerin sperm değerlerini ve spermin dölleme yeteneğini bozabiliyor. Bu nedenle ikinci çocuğa sahip olamayan çiftler, bu sorunların çözümü için doktora başvurduklarında önce erkeğe sperm analizi yapılıyor. Bunun çok basit ve zaman almayan bir test olduğu belirtiliyor. (Kadının durumuna bu testin sonrasında bakılıyor.) Bu noktada tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de tedavi gerektirecek sorunlar ortaya çıkabiliyor ve erkeğin de ömür boyu her istediği zaman baba olmasının mümkün olmadığının bilinmesi gerekiyor.

ENDOMETRİOZİS

Bu hastalıkla özellikle kadınların hamile kalamadıkları durumlarda sık karşılaşılıyor. Halk arasında, “çikolata kisti” olarak bilinen bu hastalık “endometriosiz” adını taşıyor. Bu hastalığın olduğu hastalara sorunu birinci bebekten önce saptanırsa arayı fazla açmadan 2. doğum yapmaları öneriliyor. Bu sorunla 2. kez hamile kalamama durumunda da karşılaşılabiliyor. Yaş öncelikli bir durum olduğu için, hastanın tedavisine hemen başlanması gerekiyor.

YUMURTA KALİTESİNİN BOZULMASI

Anne yaşına bağlı en önemli konulardan birinin de gebelik için sağlıklı yumurta ve yumurtalık kapasitesi olduğu belirtiliyor. Bu noktada, üretilen yumurtanın kaliteli ve döllenme kapasitesinin çok iyi olması gerekiyor. Kadın yumurta hücresi sayısı doğumdan itibaren azalmaya başlıyor ve bu azalma 35 yaşından sonra gebe kalma şansını önemli oranda etkiliyor. Yumurtalar sayısal olarak azalmakla birlikte kalitesel olarak kötüleşiyor. Böyle olunca yumurtanın döllenmesi, gelişmesi ve sağlıklı gebelik oluşturma şansı trajik bir şekilde giderek düşüyor.

ENFEKSİYONLAR

Çok basit gibi görünen enfeksiyonlar sperm kalitesini bozması yanı sıra, kadın üreme organlarında da hasara neden olabiliyor. Bu durum gebeliğe engel nedenler arasında yer alıyor. Özellikle tüp ve yumurtalıkları içine alan efeksiyonlar ciddi sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Yine karın içindeki diğer organların enfeksiyonları da üreme organlarını dolaylı olarak etkileyebiliyor.

MİYOMLAR

Birçok kadının korkulu rüyası olan miyomlar ve yumurtalık kistleri yerleşim yerine göre değişmekle beraber embriyonun sağlıklı olarak rahme yerleşmesini engelliyor. Rahme yerleşmesini engellemenin yanında oluşan gebeliğin sağlıklı şekilde sonlanmasında da ciddi sorunlar yaratıyor. Yapılan çalışmalar miyomlar ile gebe kalamama arasında net bir ilişki olup olmadığını tam olarak ortaya koyamıyor. Bir çok kadın miyomu olduğu halde doğum yapabiliyor. Eğer kişide gebe kalmaya engel bir miyom varsa bu konuda doktor ve hastanın ne yapılacağına birlikte karar vermeleri gerekiyor. Yumurtalık kistleri çoğu zaman masum olup kendiliğinden kaybolsa da bazen gebelik şansını ciddi oranda düşürdüklerinin unutulmaması gerekiyor.

KİLO, STRES VE SİGARA

Aşırı kilo, aşırı zayıflık, aşırı stres ve sigara kullanımı kadının düzenli ve sağlıklı yumurtlamasını bozup düşük yapmasına neden olabiliyor. Sigara sadece kadında değil, erkeklerde sağlıklı sperm oluşmasına engel olmakla kalmayıp döllenme şansını da düşürüyor. Günümüzde aşırı kilo alınması veya verilmesinin yumurtlamayı bozarak gebelik şansını azaltabildiği biliniyor. Unutulmaması gereken bir diğer konunun da sigara içen kadınlarda menopozun daha erken yaşlarda görülmesi olduğu belirtiliyor.