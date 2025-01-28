İlk cemre ne zaman düşecek? 2025 Cemre düşme tarihleri
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. Cemrenin düşmesiyle havanın soğuğu kırılır ve doğa uyanmaya başlar. Havaların ısınmasına sebep olan cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir. Peki İlk cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? İşte, 2025 Cemre düşme tarihleri
Bahara geçişin sembolü olarak bilinen ve hava sıcaklıklarının artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin ne zaman, nereye düşeceği sorgulanıyor. Ateş ve kor anlamına gelen cemre her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre; önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilmektedir. Peki; 2025 cemre düşmesi tarihleri nelerdir? İlk cemre ne zaman düşecek?
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemre düşmesi bir hafta arayla önce havaya, sonra suya ve en son da toprağa düşmektedir.
Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE HAKKINDA BİLGİ
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.