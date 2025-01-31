CEMRE NEDİR?

"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.