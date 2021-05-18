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İlk çeyrekte işsiz sayısı arttı

Yılın ilk çeyreğinde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı da yüzde 12.9'a yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen atıl işgücü oranı ise yüzde 27.8 oldu

İlk çeyrekte işsiz sayısı arttı
HABERTURK.COM

TÜİK 1. çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bu dönemde yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşti.

Birinci çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0.8 puanlık artış ile yüzde 43.8'e yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam işgücü bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 50.3'e ulaştı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0.2 puanlık artışla yüzde 25.3 oldu.

İLK KEZ YAYIMLANDI

İlk çeyrekte potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik oranı) bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 27.8'e çıktı.

Temel işgücü göstergelerinin yer aldığı bağımsız aylık tahminler 2021 Ocak ayından itibaren üretilirken detaylı işgücü tahminlerinin yer aldığı çeyreklik sonuçlar bugün ilk kez yayımlandı.

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