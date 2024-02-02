6 Şubat depremlerinin, o büyük felaketin 1. yılı… Acılar ilk günkü gibi… Depremden etkilenen 11 şehir de yaralarını sarmaya devam ediyor. Ben de 1. yılda, onbinlerce binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşımızı yitirdiğimiz bölgedeyim.

İletişim Başkanlığı’nın organizasyonuyla Deprem Bölgesi Uluslararası Medya programıyla ilk durağımız Gaziantep. Peş peşe yaşanan 2 büyük depremden özellikle Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde büyük yıkım ve can kaybı olmuştu.

1 yılda Nurdağı ve Islahiye’de neler yapıldığını görmek üzere sahadayız. Önce Gaziantep Valisi Kemal Çeber 1 yılda gelinen noktayı anlattı: “Deprem bölgesinde pazar günü itibarıyla 41 bin konut teslim edilecek. Bunun 10 bini Gaziantep’te olacak. Eylül ayı geldiğinde de Gaziantep’teki depremzedelerin tamamını evlerine yerleştirmiş olacağız. Depremin ardından bölge ekonomisi hızla toparlanıyor. Ekonomik kalkınma açısından da depremden önceki yıl, dış ticaret hacmimiz 19 milyar dolardı. Bu sene depreme rağmen aynı rakamlardayız. Gaziantep’te şu an 500 bine yakın misafirimiz var. Bu şehrin hafızasından depremi çıkarmaya çalışıyoruz. 1 sene içinde küçük bir ülke kadar enkaz kaldırdık biz. Ve şimdi de depremzedelere evlerini teslim ediyoruz.” Gaziantep’te yapımı tamamlanan ilk konutların anahtar teslimi pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle yapılacak. Pazar günü 10 bin konutun tesliminin yapılacağı Gaziantep’te 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sürüyor.

REKLAM Vali Çeber’in açıklamalarının ardından Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik’le birlikte pazar günü itibariyle teslim edilecek olan konutları görmek üzere Islahiye’ye doğru yola çıkıyoruz. Ama öncelikle Nurdağı’na gidiyoruz. Nurdağı’nda depremde dükkanı zarar görmüş esnaf için tek katlı dükkanlardan oluşan bir çarşı yapılmış. Depremin ardından 1 ay içinde inşa edilmeye başlanan çarşıda 243 dükkan var. 170 milyon TL maliyetle yapılan çarşıda 30 dükkanlık son etap da devam ediyor. Esnaftan 3 yıl boyunca herhangi bir ücret, kira talep edilmeyecek. 3 yıl sonra ise yeni bir değerlendirme yapılacak. Bu çarşının yapıldığı alanın hemen karşısında da konteyner kent bulunuyor.

Ve Islahiye’deyiz. Pazar günü teslim edilecek olan kalıcı konut bölgesinde… Kalıcı konutlar 6 kattan, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Çocuk parkı, yeşil alan gibi sosyal donatı alanları var. Kalıcı konutların inşa edildiği alan sosyal konut alanı. Depremden önce inşa edilmeye başlanan sosyal konut alanının hemen yanı. Bu nedenle de depremin hemen ardından birkaç hafta içinde bu kalıcı konutların inşası başlamış. Ve pazar günü itibariyle de depremzedeler konutlarına yerleşmeye başlıyor.

* Toplam 680 bin konutun yapımının yanı sıra Yerinde Dönüşüm projesine ise 155 bin 293 başvuru yapıldığı öğrenildi. * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarında depremde yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 680 bini konut ve köy evi, 170 bini de ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm yapılması gerektiğini belirledi. Bu doğrultu da depremzedeleri bir an önce sağlam ve güvenli konutlara kavuşturmak için hemen hemen harekete geçen bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle sahada ilk etapta ihalesi tamamlanan 180 bin konut ve köy evi yapımına başladı. 8-9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı konutlar inşa eden bakanlık, temeli atılan konutları en kısa sürede tamamlayıp hak sahiplerine teslim edecek.

* Adana’da toplamda 21 bin 21 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 3 bin 638 konutun yapımına başlanıldı. 5 bin 239 konutun da ihalesi tamamlandı ve en kısa sürede inşaatına başlanılacak. REKLAM * Adıyaman’da ise, toplamda 64 bin 811 konut ve köy evi yapılacak. Bunlardan temeli atılan 4 bin 629 konutun yapımı sürüyor. İhalesi gerçekleştirilen bin 425 konutun inşaatına ise kısa sürede başlanılacak.

* Diyarbakır’da toplamda 21 bin 712 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 6 bin 278 konutun yapımına başlanılırken 3 bin 14 konutun da ihalesi gerçekleştirildi. Bu konutların da yakın zamanda inşaatına başlanılacak. * Elazığ’da toplamda yapılacak 20 bin 261 konut ve köy evinden temeli atılan 2 bin 936’sının yapımı sürüyor. 3 bin 643 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve inşaatına başlanılması bekleniliyor.

* Gaziantep’te ise, toplamda 41 bin 922 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan temeli atılan 20 bin 319 konutun yapımı devam ediyor. 3 bin 829 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve yakın zamanda inşaatına başlanılacak. Kahramanmaraş’ta toplam 112 bin 414 konut ve köy evi inşa edilecek. Temeli atılan 24 bin 321 konutun inşaatı hızla yükseliyor. İhalesi gerçekleştirilen 18 bin 873 konutun inşaatına da kısa zamanda başlanılacak.

REKLAM * Malatya’da, 103 bin 19 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 14 bin 338 konutun yapımına başlanıldı. 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi, yakında inşaatına başlanılacak. * Hatay’da toplam 254 bin 195 konut ve köy evi yapılacak. İnşaatına başlanılan 33 bin 971 konutun yapımı sürüyor. 19 bin 988 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatı kısa zamanda başlayacak.

* Kilis’te toplam 3 bin 361 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan bin 854 konutun yapımına başlandı. 120 konutun da ihalesi gerçekleştirildi, kısa sürede inşaatına başlanılacak. * Osmaniye’de ise 20 bin 502 konut ve köy evi yapılacak. Temeli atılan 4 bin 892’sinin yapımı devam ediyor. İhalesi biten 639 konutun inşaatına da yakında başlanılacak.