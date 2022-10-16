“İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesi tanıtım tırı yollarda 0:00 / 0:00

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hazırlanan tanıtım tırı, sosyal konut projesinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatmak amacıyla yollara koyuldu. Bu kapsamda tanıtım tırı 17 ilin meydanlarını gezecek, “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesini detaylarıyla vatandaşlara anlatacak. Tırın ilk durağı Başkent Ankara’ydı.

REKOR BAŞVURU YAPILDI

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesine 7,5 milyonluk rekor başvuru yapıldığı belirtildi. Projeyle ilgili vatandaşların merak ettikleri sorular sosyal medya, yazılı-görsel medya ve TOKİ bilgilendirme hattından yanıtlanıyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettikleri soruları yerinde cevaplayabilmek için yeni bir hizmet daha başlatıldı.

TANITIM TIRI 17 İLİN MEYDANLARINDA OLACAK

Bakanlık açıklamasında başlatılan yeni hizmet hakkında bilgi verildi. Açıklamada tanıtım tırının 17 ilin meydanlarında TOKİ uzmanları tarafından vatandaşlara projeye ilişkin detaylı bilgi vereceği aktarıldı.

Tanıtım tırı Ankara’nın ardından Diyarbakır, Konya, Muğla, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Yozgat, Tunceli, Amasya, Bolu, Zonguldak, Afyon, Uşak, Kırşehir, Elazığ ve Manisa şehirlerinin meydanlarında vatandaşla buluşacak. Böylece vatandaşlar sosyal konut projesi ile ilgili tırda bulunan TOKİ uzmanlarıyla yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alabilecekler.

ÖRNEK DAİRELERDE 360 DERECE TUR İMKANI

Yapılan açıklamada ayrıca özel VR teknolojisi sayesinde daha önce yapılmış TOKİ projelerindeki örnek dairelerin 360 derece deneyimlenebileceği ve tır ekranlarından yayımlanan soru ve cevap videoları sayesinde vatandaşların bilgilendirileceğinin altı çizildi.

‘PROJE EKONOMİK HAREKETLİLİĞE YOL AÇACAK’

Yaklaşık 900 milyar liralık bir yatırım olan projenin, çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle, ekonomik hareketliliğe yol açacağı ve yeni istihdam sağlayacağı vurgulandı. Proje kapsamında yapılacak olan sosyal konutlar ve güvenli iş yerlerinin, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

‘VATANDAŞLARIMIZIN MERAK ETTİĞİ TÜM SORULAR TİTİZLİKLE CEVAPLANACAK’

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Dinçer, Ankara’da tanıtım tırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa projemizin tüm detayları Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımız tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje kapsamında merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacaktır. Ayrıca daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz VR gözlük sayesinde vatandaşlarımıza gezdirilecek, burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Rekor başvuru sayısıyla idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tanıtım tırımıza kendilerini davet ediyoruz" dedi.