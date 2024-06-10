ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI!

Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yeni sistemi açıkladı.

Yeni sistem hakkında bilgi veren Ilıcalı, şu sözleri kullanmıştı:

"Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak. Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak.

Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz oyununa çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.