        Haberler Bilgi Magazin İLK FİNALİST OLDU! MasterChef ilk finalist kim oldu? 16 Ocak MasterChef Altın Kupa 1. finalist hangi yarışmacı?

        MasterChef ilk finalist kim oldu? 16 Ocak MasterChef Altın Kupa 1. finalist hangi yarışmacı?

        MasterChef Türkiye All Star'da heyecan dorukta. Altın Kupa yolculuğunda sona kalan 4 yarışmacı, büyük finale bir adım daha yaklaşmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Bölgelere göre hazırlanan zorlu tabakların ardından dün akşam yarışmada ilk finalist belli oldu. İzleyiciler, hem Altın Kupa finalinin yapılacağı tarihi hem de adını finale yazdıran ilk yarışmacının kim olacağını merakla bekliyor. İşte MasterChef Altın Kupa 1. finalisti...

        Giriş: 16.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:27
        TV8 ekranlarının takip edilen yarışması MasterChef Türkiye All Star, Altın Kupa etabında kritik bir viraja girdi. Finale sayılı günler kala 4 iddialı yarışmacı, jüriyi etkilemek için yöresel lezzetlerle kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu zorlu gecenin sonunda MasterChef Altın Kupa’da ilk finalist netlik kazanırken, büyük finalin ne zaman yapılacağı da izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. İşte ayrıntılar...

        MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA KİMLER YARIŞIYOR?

        MasterChef Altın Kupa'da Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç yarıştı.

        MASTERCHEF 1. FİNALİST BELLİ OLDU MU?

        MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist Hasan oldu.

        MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

        MasterChef Altın Kupa finali 18 Ocak Pazar günü canlı yayında açıklanacak.

        MASTERCHEF SON OLARAK KİMLER ELENDİ?

        MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.

        İşte MasterChef' veda eden yarışmacılar:

        Sezer

        Hakan

        Özkan

        Erim

        Tolga

        Beyza

        Alican

        Eren

