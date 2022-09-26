Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en sevilen fast food ürünlerinden birisi olan hamburgeri ilk kim yaptı? İşte Antik Roma'dan günümüze hamburgerin hikayesi...

Dünya genelinde en çok tercih edilen fast food türlerinden birisi olan hamburger hakkında genellikle bilinen şey Almanya’nın kentlerinden birisi “Hamburg”dan geldiğidir. Ancak hamburgerin ortaya çıkışı ve ilk kimin aklına geldiği bu kadar basit değil. İşte hamburgerin hikayesi…

ABONE OL
  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    İnsanlar fast food türlerinde sıklıkla hamburgeri tercih ediyor. Tarihine bakıldığı zaman ise oldukça uzun bir geçmiş bizleri karşılıyor. Tarih sürecinde hamburger sürekli olarak evrilmiş ve günümüzdeki halini almış durumda. İşte hamburgerin merak edilen geçmişi…
  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    ANTİK ROMA’DAN GÜNÜMÜZE

    Hamburger günümüzde bu haline gelen kadar oldukça uzun yollardan geçti. Bu yolcuğun başlangıcı ise M.S 1.  yüzyıl döneminde Antik Roma’da geçiyor. Roma İmparatorluğu’nda o dönemlerde hamburgere “Isiva Omentata” adı veriliyordu. Tıpkı günümüzde olduğu gibi köfte ile baharatların ve sosların birleşimiyle beraber ortaya çıkmıştır.

    Roma İmpatorluğu’nda bile hamburger oldukça fazla sevilerek tüketiliyordu. Yine o dönemlerde yazılan “Apicus” adı verilen yemek kitabında “Isica Omentata”nın tarifi de geçmektedir.
  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    12. YÜZYIL’DA CENGİZHAN VE ORDUSUNUN FAVORİSİYDİ

    Fast food, 12.  yüzyıl dönemlerinde Cezgihan’ın da favorilerinde yer alıyordu. Uzun süreli sefer yolculuklarında fast food genellikle tüketiliyordu. Fast food tercih edilmesinin sebebi ise hareket ederken sürekli atları durdurarak yemek yeme imkanı bulunmadığı için yolculuk esnasında tüketim yapılıyordu. Bunun için atların eyerlerinde çiğ etler bulunurdu.

    Askerler çiğ etleri çoğu zaman direkt tüketebiliyordu. Bazen ekmek arasına koyarak yiyorlardı. Atlar sürekli hareket ettiği için ısıyla beraber etler bir miktarda olsa piştiğinden yenilebilir hale geliyordu. Ayrıca, Tatarlar etlere tuz, soğan ve biber ilave ederek tüketiyorlardı. İlerleyen zamanlarda bu yiyecek, Cezgizhan’dan yıllar sonra Ruslar tarafından “Tatar Bifteği” olarak kayıtlara geçmiştir.
  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    HAMBURGER İSMİNİN İLK KULLANIMI

    Hamburg’ta yaşayan bir aşçı, orta asya seyahati esnasında Tatar Bifteği ile karşılaşmıştır. Bu bifteği yiyen aşçı yemeği çok beğenir ve tarifini alarak Almanya’ya getirir. Hamburg’lu aşçı tıpkı tarifte olduğu gibi çiğ servis etmeye başlamıştır.

    İlerleyen zamanlarda bu biftek başka bir aşçı tarafından keşfedilmiş ve tarifi değiştirmiştir. Aşçı bifteği pişirerek servis etmiştir. Hamburg şehrine ait olduğunu belirtmek için de ismini hamburger koymuştur. 

  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    LONDRA’DA “HAMBURG SOSİS” OLARAK TANINMIŞTIR

    Londra’da hamburger “Hamburg sosis” olarak tanıtılmıştır. Dana eti, süet, biber, karanfil, Hindistan cevizi, sarımsak, sirke tuz ve kırmızı şarapla beraber karıştırılan bu yiyecek, oldukça değişik bir hale gelmiştir. Bu şekilde Londra’da uzun süre tüketilmişti.
  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    İLK FAST FOOS RESTORANI

    1921 yılında, hamburgerler oldukça ucuz fiyatlara satılıyordu. Bu fast food restoranları hamburgerleri 5 cent gibi makul fiyatlara sattığı halde yüksek işler yapıyordu.

     
  • Hamburger nasıl ortaya çıktı? Hamburgerin ismi nereden geliyor?

    EN ÇOK AMERİKA’DA TÜKETİLİYOR

    Amerika’da yıllık ortalama 50 milyar adet hamburgerin tüketildiği biliniyor. Amerika hamburgerle, 19.  Yüzyılın sonunda bir göç dalgası sonucu tanıştı. 19. Yüzyılın sonlarında, Almanya’dan Amerika’ya yönelik ciddi bir göç dalgası yaşanmıştır. Bu göç dalgası kültürel değerlerinde taşınmasına neden olarak hamburgerin Amerika’yla tanışmasını sağlamıştır.

    Amerika’da çok beğenilen hamburger yemek kültürünün içine işledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.