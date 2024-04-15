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        Haberler Gündem Güncel İlk iş gününde trafikte yoğunluk! - Güncel haberler

        İlk iş gününde trafikte yoğunluk!

        İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:40
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        İlk iş gününde trafikte yoğunluk!
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        9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

        DHA'nın haberine göre D-100 Bostancı Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

        UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

        9 günlük bayram tatilin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Bostancı Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik oranı yüzde 65 olarak ölçüldü.

        Fotoğraflar: AA

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