-2017’de 68 milyar 661 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak tutarı 2018 yılında 33 milyar 992 milyon lira arttı. Bir yıllık artış oranı yüzde 49.5’a vardı. Tahsili gecikmiş alacaklardaki bu artış 2009 yılından sonraki en yüksek düzeyine çıktı. O yıl alacaklar yüzde 60.5 düzeyinde artmıştı.

-102.65 milyar liralık tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı yüzde 4.07’ye çıktı. Bu oran da 2009 yılındaki yüzde 5.3’ten sonraki en yüksek rakam. Aradan geçen yıllarda oran yüzde 2.7’ye kadar gerilemişti.

- BDDK ise geçen yıl bankalara yaptığı stres testi sonucunda tahsili gecikmiş olacakların yüzde 6’ya kadar yükselebileceğini açıklamıştı.

O KADAR DA DEĞİL

-Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s Türk bankacılık sistemindeki tahsili gecikmiş alacakların halen yüzde 10-15 seviyesinde olduğunu tahmin ederek oranın yüzde 15-20’ye çıkabileceği iddiasında bulundu.

-Bu iddiaya karşılık dün Bankalar Birliği bir açıklama yaparak “en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı, Türkiye’nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı” görüşünü dile getirdi.

-Anlaşılan tahsili gecikmiş alacaklar biraz daha yükselebilir ama iddia edilen oranlara çıkması bugünkü koşullarda mümkün değil.

-Aşağıda yer alan tablodan izlenebileceği gibi, tasfiye olacak kredileri artan sektörler çoğunlukta olmakla birlikte azalan sektörler de var.

EN ÇOK BATIK TİCARET, İNŞAAT, BİREYSELDE

-Belirgin biçimde son bir yılda batığı en çok artanlar arasında konuta dayalı olan inşaat ve emlak komisyonculuğu, elektrik ve gaz, tarım, turizm, kauçuk ve plastik, gemi inşası, deri ve deri ürünleri sektörleri geliyor.

-Toptan ve perakende ticaret sektörünün de batığı yüzde 5.88 ile yüksek düzeyde. Ama geçen yılki batığı da yüksekti ve 2018’de 1.44 puanlık artış söz konusu.

-Tutar olarak en çok parayı batıran sektörler ise inşaat, ticaret bireysel krediler. Emlak komisyonculuğu da dahil edildiğinde inşaat sektörünün batağı 18.8 milyar liraya çıkıyor.

-Toptan ve perakende sektöründe ise batık tutarı 20.9 milyar lira.

KREDİ KARTI BATIĞI AZALIYOR

-Bireysel kredilerdeki toplam batık tutarı da 17.8 milyar lira. Bunun 11 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden, 6.5 milyar lirası da kredi kartlarından oluşuyor. Bireysel kredilerin batık oranı yüzde 3.49 ile genelin altında bulunuyor. Kredi kartlarında batık oranı da yüzde 7.38’den 2018’de yüzde 5.73’e indi.

-Seçim sonrasının ekonomide ele alınacak ana konuların başında inşaat, tarım ve elektrik sektörlerinin olması bekleniyor. Bu sektörler yeniden yapılandırılırken ödenemeyen borçlarının masaya yatırılması da tahsili gecikmiş alacaklara bir çözüm olabilir.