Zorlu PSM’nin sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen sosyal fayda projesi ‘İlk Tiyatrom İlk Konserim’ kapsamında binlerce çocuk ve genç sanatla tanışıyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelen “Kusursuz Dünya Müzikali” ile ilk kez tiyatroyla buluşup, oyuncularla birlikte vakit geçiren SosyalBen Vakfı davetlisi çocuklar, tiyatronun büyülü dünyası ile tanıştı.

“İlk Konserim, İlk Tiyatrom” projesi, İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde yaşayan, hayatlarında hiç konsere ya da tiyatroya gitmemiş yetişkinler ve çocukları sanatla tanıştırmayı sürdürüyor. Bu anlamlı proje, sahne sanatlarının sihirli atmosferi aracılığıyla, sanata erişimi sınırlı olan bireylerin hayatlarına değer katıyor.