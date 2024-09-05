İlk, ortanca ya da en küçük müsünüz? Doğum sıranız kişiliğiniz hakkında çok şey anlatıyor olabilir!

EN KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Yaratıcılık ve Maceracılık: En küçük çocuklar genellikle yenilikçi ve maceracı bir ruha sahiptirler.

Dikkat Çekme İhtiyacı: Ailenin ilgi odağı olma eğilimleri olabilir ve bu nedenle dikkat çekici davranışlar sergileyebilirler.

Espri Yeteneği: Mizah duyguları gelişmiştir ve çevrelerini eğlendirmeyi severler.

Daha Rahat ve Esnek: Ailelerinin daha rahat bir tutum sergilemesi nedeniyle, kurallara daha az bağlı olabilirler.