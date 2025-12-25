Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayına geri sayım devam ediyor. Müslümanlar için on bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan ayı ve Ramazan bayramı ne zaman? İşte 2026 Ramazan ayı hakkında ayrıntılar haberimizde...