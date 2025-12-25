Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İlk oruç ne zaman? 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi güne denk geliyor, Ramazan bayramı ne zaman?

        İlk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

        Üç ayların başlamasının ardından Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağı araştırılıyor. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan ayı başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda "İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?" soruları cevap buldu. İşte ilk oruç hakkında detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:51
        Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayına geri sayım devam ediyor. Müslümanlar için on bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan ayı ve Ramazan bayramı ne zaman? İşte 2026 Ramazan ayı hakkında ayrıntılar haberimizde...

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu kapsamda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı eda edilip sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 günü, son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" olarak zikredilen Kadir gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
