Osmanlı Devleti tarihi boyunca gerçekleşen Osmanlı Haçlı Savaşları ile alakalı tüm bilgileri siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
İlk Osmanlı Haçlı Savaşı Hangisidir?
Osmanlı Devleti ile Haçlı ordularını tarihte ilk kez karşı karşıya getiren savaş 1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı’dır. Osmanlı Devleti’nin 1361 yılında Edirne’yi fethetmesi ve İstanbul ile Avrupa arasındaki iletişimin kesilmesi, oluşturulan bu Haçlı ittifakı için belirleyici olmuştur.
Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesiyle Sırp Krallığı’na sığınan Bizans komutanlarının da etkisiyle Papa V. Urban, Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ordusu toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya karşılık veren Bulgarlar ve Sırplara; Macar, Eflak ve Bosna prensliklerinin de katılmasıyla tarihte ilk kez Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı İttifakı oluşturulmuştur.
1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı; Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Osmanlılar Batı Trakya’nın güvenliğini sağlamışlardır.
Peki, Haçlılarla ilk kez savaşan Osmanlı padişahı kimdir? 1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı ile Haçlılarla ilk kez savaşan Osmanlı padişahı I. Murad’dır.
Osmanlı Haçlı Savaşları
1364 yılında gerçekleşen ve ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olma özelliği gösteren Sırpsındığı Savaşı dışında, Osmanlı Devleti ile Haçlı orduları birçok kez karşı karşıya gelmişlerdir. Gerçekleşen Osmanlı Haçlı Savaşları şunlardır:
- Kosova Savaşı (1389)
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak amacıyla ikinci kez toplanan Haçlı orduları ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmış bir savaştır. 1. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp komutan Lazar Hrebelyanoviç liderliğindeki Hırvat, Leh, Macar ve Çek unsurlarından oluşan Haçlı ittifakı arasında gerçekleşen savaş Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.
Kazanılan bu zaferle birlikte Balkanlar’daki Osmanlı Devleti’ne karşı olan direnç büyük ölçüde kırılmıştır. Osmanlı padişahı 1. Murad ise savaş sonrasında bir Sırp soylusu olan Miloş Obiliç tarafından şehit edilmiştir.
Niğbolu Savaşı (1396)
Batılı tarihçiler tarafından Orta Çağ’ın son büyük Haçlı Seferi olarak değerlendirilen Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında gerçekleşen ikinci savaş olarak tarihteki yerini almıştır. Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşen bu savaşın da nedeni, tıpkı diğer Haçlı seferlerinde olduğu gibi Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini önlemek olmuştur.
İki ordu arasında Niğbolu’da gerçekleşen bu savaş, Osmanlı Devleti üstünlüğüyle sona ermiş ve Tuna’ya kadar uzanan Balkan coğrafyası Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
Varna Savaşı (1444)
Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında gerçekleşen bu savaş; II. Murad komutasındaki Osmanlı orduları ile Papalık önderliğindeki Leh, Macar ve Eflak gibi çeşitli Balkan milletlerinden oluşan bir Haçlı ordusu arasında gerçekleşmiştir.
Osmanlı Devleti’nin kazandığı bu savaş ile birlikte, devletin Balkanlar’daki otoritesi iyiden iyiye artmış ve Mora ile Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.
- Kosova Savaşı (1448)
Osmanlı Devleti ile Macar hükümdar Janos Hunyadi komutasındaki Haçlı orduları arasında gerçekleşen bu savaş da Osmanlı Devleti üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti’ne karşı organize edilen bu Haçlı Savaşı’nın da başarısız olmasıyla birlikte, Osmanlıların Balkanlar’daki varlığı Avrupa tarafından kabul edilmek zoruna kalınmıştır.
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