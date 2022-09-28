Osmanlı Devleti tarihi boyunca gerçekleşen Osmanlı Haçlı Savaşları ile alakalı tüm bilgileri siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İlk Osmanlı Haçlı Savaşı Hangisidir?

Osmanlı Devleti ile Haçlı ordularını tarihte ilk kez karşı karşıya getiren savaş 1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı’dır. Osmanlı Devleti’nin 1361 yılında Edirne’yi fethetmesi ve İstanbul ile Avrupa arasındaki iletişimin kesilmesi, oluşturulan bu Haçlı ittifakı için belirleyici olmuştur.

Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesiyle Sırp Krallığı’na sığınan Bizans komutanlarının da etkisiyle Papa V. Urban, Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ordusu toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya karşılık veren Bulgarlar ve Sırplara; Macar, Eflak ve Bosna prensliklerinin de katılmasıyla tarihte ilk kez Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı İttifakı oluşturulmuştur.

1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı; Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Osmanlılar Batı Trakya’nın güvenliğini sağlamışlardır.

Peki, Haçlılarla ilk kez savaşan Osmanlı padişahı kimdir? 1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı ile Haçlılarla ilk kez savaşan Osmanlı padişahı I. Murad’dır.

Osmanlı Haçlı Savaşları

1364 yılında gerçekleşen ve ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olma özelliği gösteren Sırpsındığı Savaşı dışında, Osmanlı Devleti ile Haçlı orduları birçok kez karşı karşıya gelmişlerdir. Gerçekleşen Osmanlı Haçlı Savaşları şunlardır:

Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak amacıyla ikinci kez toplanan Haçlı orduları ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmış bir savaştır. 1. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp komutan Lazar Hrebelyanoviç liderliğindeki Hırvat, Leh, Macar ve Çek unsurlarından oluşan Haçlı ittifakı arasında gerçekleşen savaş Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.