İlk payitahtın yaşayan tanıkları: Çınarlar

Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da koruma altında bulunan bin 201 anıt ağaçtan yaklaşık binini çınarlar oluşturuyor. Kentin simge çınarlarının başında gelen Uludağ yolundaki 611 yaşındaki "İnkaya Çınarı" ile Gölyazı Mahallesi'nde bulunan 750 yıllık "Ağlayan Çınar", turistlerin ilgisini çekiyor
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Kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip olmasından dolayı Osmanlı'nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunan çınar ağaçları, ilk payitaht Bursa'nın dört bir tarafında tarihe tanıklık ediyor.
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AA'nın haberine göre kentin "Yeşil Bursa" olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar, asırlara meydan okuyan ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında koruma altına alınan bin 201 anıt ağaçtan binini çınarlar oluşturuyor.
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Kentin simge çınarlarının başında gelen Uludağ yolundaki 611 yaşındaki "İnkaya Çınarı" ile Uluabat Gölü'ne kıyı turistik Gölyazı Mahallesi'nde bulunan 750 yıllık "Ağlayan Çınar", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemine şahitlik eden, 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği bulunan dünyaca ünlü İnkaya Çınarı, 13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl çok sayıda kişiyi gölgesinde ağırlıyor.
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Geçen yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'ndeki çok sayıda asırlık çınar yer alırken Kovukçınar, Eskicibaba Çınarı, Dua Çınarı, Altıparmak Çınarı, Yaycılar Pınarı Çınarı ile Müşkire Çınarı da yoğun ilgi görüyor.
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"AĞLAYAN ÇINAR"
Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ise Gölyazı'nın dünyaca ünlü olduğunu söyledi. Mahalleyi yılda 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Gölyazı'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, 750 yıllık Ağlayan Çınar'ın önünde fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor. Dallarının altında gölgelenen ziyaretçiler, çınara yoğun ilgi gösteriyor. Biz de mahalle halkı olarak ağacımızı korumaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
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"DAHA ÖNCE BÖYLE HEYBETLİ BİR AĞAÇ GÖRMEMİŞTİM"
Almanya'dan gelen Esma Orhan, İnkaya Çınarı'nı daha önce bir dizide gördüğünü söyledi.
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Merakını gidermek için Bursa'ya İnkaya Çınarı'nı görmek için geldiğini belirten Orhan, "Çok güzel bir çınar. Daha önce böyle heybetli bir ağaç görmemiştim" dedi.
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Belçika'dan gelen Ahmet Çınar ise Bursa'yı ilk kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "İnkaya Çınarı'nın namını duymuştum. Eşimle beraber görmeye geldim. Çınarın gölgesinde çay içiyoruz. Bu çınar bize Osmanlı'dan miras kaldı. İnşallah biz de koruyup gelecek nesillere aktarırız. Böyle değerlerimize sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.
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"KORUYUP GELECEĞE TAŞINMASINA KATKI SAĞLIYORUZ"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il sınırları içinde bulunan, koruma değeri yüksek tescilli ve tescilsiz kent ağaçlarının envanter çalışmalarının 2014 yılından bu yana yapıldığını belirterek, Bursa'da bin 201 adet anıt ağacın tespitinin yapıldığını bildirdi.
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"Yeşil Bursa" kimliğine değer katan anıt ağaçlarda gerekli bakım ve restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydeden Aktaş, "Bursa'nın tarihine tanıklık etmiş olan bu değerler, köklü geçmişimizi de gözler önüne seriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da somut ve somut olmayan kültürel mirası gün yüzüne çıkarırken, aynı zamanda 'Yeşil Bursa'nın en önemli zenginliklerinden olan anıt ağaçlarımıza da gereken özeni gösteriyor, koruyup geleceğe taşınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.
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