İlk payitahtın yaşayan tanıkları: Çınarlar

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"Yeşil Bursa" kimliğine değer katan anıt ağaçlarda gerekli bakım ve restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydeden Aktaş, "Bursa'nın tarihine tanıklık etmiş olan bu değerler, köklü geçmişimizi de gözler önüne seriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da somut ve somut olmayan kültürel mirası gün yüzüne çıkarırken, aynı zamanda 'Yeşil Bursa'nın en önemli zenginliklerinden olan anıt ağaçlarımıza da gereken özeni gösteriyor, koruyup geleceğe taşınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.