Kırıkkale'de, Türkiye-Azerbaycan-Belarus iş insanlarının ortaklığında 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan traktör, kule vinç ve ağır tonajlı hidrolik pres fabrikasında ilk traktörlerin imalatı gerçekleştirildi.

Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bini kapalı 53 bin metrekare alana sahip fabrikanın ilk bölümü tamamlanarak hizmete açıldı. Fabrikada, 120 ve 200 beygir gücünde iki traktör modelinin üretimi yapılıyor.

Fabrikada, yılda bin 500 traktör üretilmesi hedefleniyor.

Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) Türkiye ortağı ve şirket direktörü Kenan Ece, AA muhabirine yaptığı açıklamada, traktör şirketini 2017 yılında kurup devlet teşviğinden yararlandıklarını söyledi.

Fabrikanın temelini 2018 yılı şubat ayında attıklarını belirten Ece, şöyle konuştu:

Allah'a şükürler olsun ki fabrikamızın ilk holünü açtık. 6 traktörün montajını gerçekleştirdik. Şu anda bu traktörlerimizin tescili noktasında müracaatlarımızı yaptık. Bu işlemin tamamlanmasının ardından bir an önce seri imalata geçmeyi düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü hollerde de çalışmalarımız devam ediyor. Onların da tamamlanması yaklaşık 3 ayı bulacak. Fabrikamız tam kapasitesiyle çalışmaya başladığında yılda bin 500 traktör üretmeyi hedefliyoruz. Tercihe göre yıllık 3 bin 500 traktöre kadar da kapasitemizi artırabiliriz

Ece, üretilen traktörlerin diğerlerine göre daha az yakıt tükettiğini ancak daha güçlü olduğunu ifade etti.

İlk etapta fabrikada 120 beygir ve 200 beygir gücünde iki traktör modelinin üretimi yapılacağına dikkati çeken Ece, "Fabrikamızın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ülke kalkınmasının yerelden başladığına inanıyorum. Bu fabrikada ilk olarak bu traktörlerin montajını yapacağız. Daha sonra bu traktörlerin yedek parçalarının yüzde 40-50'sini burada üreteceğiz." dedi.

- "10 bin dolar daha düşük olacak"

Ece, şu anda fabrikada 120'ye yakın kişinin çalıştığını, diğer bölümler açıldıkça bu sayının artacağını dile getirdi.

Çiftçilerin az yakan, güçlü ve yedek parça noktasında sorun yaşamadığı traktör talep ettiğini ve kendilerinin de bu yönde çalışmalar yaptığını vurgulayan Ece, "Traktörlerimizin Türkiye'de çok iyi satacağına eminim. Hedeflerimiz çok büyük. Traktörümüzün fiyatları ise aynı beygir traktörlerden 10 bin dolar daha düşük olacak. Yedek parçada da hiçbir sorunumuz olmayacak. Yakıt konusunda da çok cimri bir traktör. İnşallah çiftçilerimiz memnun kalacak." ifadelerini kullandı.

Ece, fabrikanın, satış, servis, imalat, montaj ve yedek parça ağları ile toplanıldığı zaman 15 bin kişiye yakın kişi için ekmek kapısı olacağını belirtti.

- "İhracat anlamında da çalışmalarımız devam ediyor"

Traktör için yurt dışından da taleplerin olduğunu aktaran Ece, şunları kaydetti:

"Şu anda görüştüğümüz ülkeler mevcut. İhracat anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden talepler var. İhracat anlamında da hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok güzel katkılar sağlayacağız. Bir ülke, sanayisi varsa vardır. Sanayisi olmayan, üretimi olmayan bir ülke yok olmaya mahkumdur."