Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

        Axiom Mission 3 görevi ile uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dönmesine sayılı günler kaldı. Uzayda gerçekleştirdiği deneylerine devam eden astronot, birkaç gün içinde ISS'den ayrılacak. Gezeravcı'nın net dönüş tarihi ise süreci yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte, Alper Gezeravcı'nın dönüşüne dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Axiom Space şirketinin, tarihi Axiom Mission 3 görevi, Türkiye'nin uzay yolculuğuna dair önemli bir dönemeç olarak kaydedildi. İlk astronotumuz olan Alper Gezeravcı bu görev dahilinde Uluslarası Uzay İstasyonu'na çeşitli deneyler gerçekleştirmek üzere gitti. Süreç, ülkemiz tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

        2

        ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?

        Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024'te Türkiye saati ile 00.49'da Florida Kennedy Uzay Merkezinden fırlatılan Dragon V2 aracıyla ISS'e doğru yola çıktı. 36 saat süren uzay yolcuğunun ardından 20 Ocak'ta kenetlenme gerçekleşti. Uzayda 13 farklı deney gerçekleştirecek olan Gezeravcı'nın ne zaman döneceği ise büyük bir merak konusu haline geldi.

        3

        Uzaydaki görevlerine hız kesmeden devam eden Alper Gezeravcı için ISS'de bir haftadan az süre kaldı. Plan dışında gelişen bir durum söz konusu olmadığı takdirde ilk Türk astronotun 2 Şubat tarihinde Uluslarası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

        4

        Uzay yolcuğunda yanında Türk bayrağı ve yörük kültüründen eşyalar götürmüş olan Gezervacı'nın uzaydan ilk mesajı da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü olan "İstikbal göklerdedir." olmuştu. 2 Şubat'ta Florida'ya iniş yapacak olan astronotun dönünce yapacağı açıklamalar ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı