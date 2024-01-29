Haberler Gündem İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? Axiom Mission 3 görevi ile uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dönmesine sayılı günler kaldı. Uzayda gerçekleştirdiği deneylerine devam eden astronot, birkaç gün içinde ISS'den ayrılacak. Gezeravcı'nın net dönüş tarihi ise süreci yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte, Alper Gezeravcı'nın dönüşüne dair detaylar... Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:18 facebook

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Axiom Space şirketinin, tarihi Axiom Mission 3 görevi, Türkiye'nin uzay yolculuğuna dair önemli bir dönemeç olarak kaydedildi. İlk astronotumuz olan Alper Gezeravcı bu görev dahilinde Uluslarası Uzay İstasyonu'na çeşitli deneyler gerçekleştirmek üzere gitti. Süreç, ülkemiz tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

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ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK? Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024'te Türkiye saati ile 00.49'da Florida Kennedy Uzay Merkezinden fırlatılan Dragon V2 aracıyla ISS'e doğru yola çıktı. 36 saat süren uzay yolcuğunun ardından 20 Ocak'ta kenetlenme gerçekleşti. Uzayda 13 farklı deney gerçekleştirecek olan Gezeravcı'nın ne zaman döneceği ise büyük bir merak konusu haline geldi.