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        Haberler Gündem Güncel İlke Apartmanı’nda 53 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Son dakika

        Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Uygun olmayan malzemelere onay verilmiş

        6 Şubat'ta Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan İlke Apartmanı depremin ilk saniyelerinde yıkılmıştı. 53 kişinin ölümüne neden olan 26 kişinin de kayıp olduğu o bina ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Binanın inşaatı sırasında deprem bölgesinde kullanılması yasak olan malzemelerin kullanıldığı öğrenildi. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 22.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:25
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        Yıkılan binada yasak malzemeler kullanılmış!
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        İlke Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binlerce binadan yalnızca biriydi.

        53 kişiye mezar olan binanın inşaatı sırasında deprem bölgesinde kullanılması yasak olan malzemelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Binanın depremin etkisiyle yıkılmasının ardından, inşaatta kullanılan malzemelerden tekrar numuneler alındı. Alınan numuneler ise daha önce malzemelere onay verilen aynı laboratuvara gönderildi.

        Malzemelerin mevzuata uygun olduğu yönünde görüş bildiren laboratuvar firmasına suç duyurusunda bulunan Avukat Serkan Yardımcı Habertürk’e konuştu.

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        “KULLANILAN DEMİRLER MEVZUATA UYGUN DEĞİL”

        Laboratuvar testlerinde binada kullanılan demirlerin mevzuata uygunluğu dair olumlu bir görüş bildirdiğini belirten Yardımcı, “Bu apartman ile alakalı çok ciddi şaibeli bir durum yargılama süreci içinde ortaya çıkmıştır. Nedir bu durum? 25 Kasım 2011 tarihinde binanın inşaatı sürecinde laboratuvar testlerinde binada kullanılan demirlerin mevzuata uygunluğu noktasında olumlu bir görüş bildirilmiştir. Ancak daha sonrasında yargılama sürecinde ortaya çıkıyor ki kullanılan demirler mevzuata uygun değil. Geldiğimiz noktada binanın yıkımından ve iddianamenin kabulünden sonra alınan bilirkişi raporunda kullanılan malzemelerin deprem bölgesinde kullanılması yasak olan demir olduğu tespiti gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.

        “YARGILAMA SÜRECİNİN BAŞLATILMASI KANAATİNDEYİZ”

        Yardımcı, “Yıkıldıktan sonra soruşturma aşamasında yine savcılık makamları tarafından binadan birtakım örnekler alınıyor. Alınmış olan örnekler tekrardan bağımsız olduğu düşünülen başkaca laboratuvarlara gönderilmesi gerekirken 25 Kasım 2011 yılında yine bu bina ile ilgili hatalı değerlendirmeler yapmış olan laboratuvarlara gönderiliyor. Yine malzemelerin deprem bölgesinde kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı yönünde görüş bildiriliyor. Gelinen bu aşamada gerek soruşturma aşamasında gerek binanın inşaatı aşamasında kullanılan malzemelerin mevzuata uygun olduğu yönünde görüş bildiren laboratuvar firması sahipleri, yetkilileri hakkında TCK’nın ilgili hükümleri gereğince bir soruşturma başlatılması kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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