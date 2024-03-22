İlke Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binlerce binadan yalnızca biriydi.

53 kişiye mezar olan binanın inşaatı sırasında deprem bölgesinde kullanılması yasak olan malzemelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Binanın depremin etkisiyle yıkılmasının ardından, inşaatta kullanılan malzemelerden tekrar numuneler alındı. Alınan numuneler ise daha önce malzemelere onay verilen aynı laboratuvara gönderildi.

Malzemelerin mevzuata uygun olduğu yönünde görüş bildiren laboratuvar firmasına suç duyurusunda bulunan Avukat Serkan Yardımcı Habertürk’e konuştu.

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“KULLANILAN DEMİRLER MEVZUATA UYGUN DEĞİL” Laboratuvar testlerinde binada kullanılan demirlerin mevzuata uygunluğu dair olumlu bir görüş bildirdiğini belirten Yardımcı, “Bu apartman ile alakalı çok ciddi şaibeli bir durum yargılama süreci içinde ortaya çıkmıştır. Nedir bu durum? 25 Kasım 2011 tarihinde binanın inşaatı sürecinde laboratuvar testlerinde binada kullanılan demirlerin mevzuata uygunluğu noktasında olumlu bir görüş bildirilmiştir. Ancak daha sonrasında yargılama sürecinde ortaya çıkıyor ki kullanılan demirler mevzuata uygun değil. Geldiğimiz noktada binanın yıkımından ve iddianamenin kabulünden sonra alınan bilirkişi raporunda kullanılan malzemelerin deprem bölgesinde kullanılması yasak olan demir olduğu tespiti gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.