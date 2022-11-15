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Baltalı saldırıda İlke'nin parmaklarını koparan eski eşin cezası belli oldu

Aydın'da, boşandığı İlke Kuleli'ye çalıştığı markette baltayla saldırarak 5 parmağını koparan İsmail Demirci'nin cezası belli oldu. Duruşmada İlke Kuleli, "Öldürüldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum" dedi. Son sözü sorulan ve "Pişmanım keşke olmasaydı" diyerek beraatini isteyen Demirci, indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Baltalı saldırıda İlke'nin parmaklarını koparan eski eşin cezası belli oldu - En Son Haberler
İlke'nin parmaklarını koparan eski eşin cezası belli oldu
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DHA

Aydın'da, boşandığı İlke Kuleli'nin (29) 5 parmağını koparan İsmail Demirci'nin (35) cezası belli oldu.

İncirliova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme biri 9, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğunun velayetini annelerine verdi.

BOŞANMADAN 4 GÜN SONRA BALTAYLA SALDIRDI

Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarını ardından da peşini bırakmadı. Boşanmalarından 4 gün sonra eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giden Demirci, baltayla saldırdı. İçerideki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu. Çevredekiler, kadını marketten çıkararak ölümden kurtardı.

SAATLER SÜREN AMELİYAT

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuleli, ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Kuleli'nin sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Aydın Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Koruması ve Kadına Şiddet Soruşturma Bürosu'nun olayla ilgili soruşturmasını tamamlamasından sonra Demirci hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA DEĞİL YAŞARKEN ANLAŞILMAK İSTİYORUM"

Davanın bugün görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık İsmail Demirci ve avukatı, İlke Kaleli'nin anne ve babası ile avukatı yer aldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık İsmail Demirci, "Pişmanım keşke olmasaydı" diyerek beraatini isterken, mağdur İlke Kuleli ise "Öldürüldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum. Şikayetçiyim en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, İsmail Demirci'ye eski eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan indirimsiz 18 yıl hapis cezası verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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