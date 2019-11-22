İlker Ayrık'ın aynı zamanda yönetmeni olduğu ikinci filmi 'Müstakbel Damat'ın çekimleri tamamlandı. Gösterime 14 Şubat'ta girecek olan filmde Ayrık'a başrollerde Erdal Özyağcılar ile Hande Soral eşlik etti. Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M. Serdar Fırat ve Yücel Erten'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Müstakbel Damat'ın senaryosunu M. Serdar Fırat ile Serhat Sarı yazdı.

'Müstakbel Damat'ın çekimlerinin son ermesinden hemen sonra düzenlenen basın toplantısında İlker Ayrık filmle ilgili görüşlerini "Filmimizin çekimlerini bitirdik. Gördüğünüz gibi uzay üstü kadromuz var. Çocukken böyle bir kadro ile bir film çekeceğimi birisi bana söylese gerçekten 'benimle dalga geçiyorsun' derdim. Geriye dönüp afişe baktığımda bu isimleri yan yana getirmek gerçekten zor" sözleriyle dile getirdi.

İlker Ayrık, büyük prodüksiyonlu bir film çektiklerini dile getirerek "Yavru vatan Kıbrıs'ı karış karış gezdik. Filmde uçak, gemi, helikopter gibi araçlar kullanıldı. Yani havada, karada ve denizde yavru vatan Kıbrıs'ta çekimler gerçekleştirdik" dedi.

Filmin Konusu: Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul'dan yola çıkan bir damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda alt üst eder. Kıbrıs'a gelen müstakbel damat yüzünden son derece sakin bir hayatı olan ailenin başına gelmeyen kalmaz. Heyecanlandığında ne yapacağı belli olmayan bir damat adayı ve bundan nasibini fazlasıyla alan sert bir kayın peder...