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İlker Kaleli BBC'nin The Serpent dizisinde! İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, BBC'nin The Serpent dizisinde rol aldı. Vitali Hakim karakterini canlandıran İlker Kaleli'nin rolü dikkat çekti. İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

İlker Kaleli BBC'nin The Serpent dizisinde! İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında?

İlker Kaleli'nin merakla beklenen sahneleri, İngiltere’de BBC One kanalında yayınlanmaya başladı. Kaleli dizideki 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.

1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı hippileri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan sekiz bölümlük ‘The Serpent’dizisi en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.

İlker Kaleli'nin, Charles Sobhraj'ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaleli , 1984 yılında İstanbul'da doğdu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.

İLKER KALELİ'NİN PROJELERİ

İNTERNET

YılYapımRolNotlar
2018DipSahir Kağan

Başrol oyuncusu

TELEVİZYON

YılYapımRolNotlar
2012SonAlperYardımcı karakter
2012-2013Kayıp ŞehirİrfanBaşrol oyuncusu
2013KayıpFaik ŞaşmazBaşrol oyuncusu
2015-2017Poyraz KarayelAhmet Poyraz KarayelBaşrol oyuncusu
2020ÖğretmenAkif ErdemBaşrol oyuncusu
2021The Serpent (British series)Vitali HakimYardımcı karakter

Sinema

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