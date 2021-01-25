İlker Kaleli'nin merakla beklenen sahneleri, İngiltere’de BBC One kanalında yayınlanmaya başladı. Kaleli dizideki 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.
1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı hippileri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan sekiz bölümlük ‘The Serpent’dizisi en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.
İlker Kaleli'nin, Charles Sobhraj'ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.
İLKER KALELİ KİMDİR?
İlker Kaleli , 1984 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.
Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.
İLKER KALELİ'NİN PROJELERİ
İNTERNET
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2018
|Dip
|Sahir Kağan
Başrol oyuncusu
TELEVİZYON
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2012
|Son
|Alper
|Yardımcı karakter
|2012-2013
|Kayıp Şehir
|İrfan
|Başrol oyuncusu
|2013
|Kayıp
|Faik Şaşmaz
|Başrol oyuncusu
|2015-2017
|Poyraz Karayel
|Ahmet Poyraz Karayel
|Başrol oyuncusu
|2020
|Öğretmen
|Akif Erdem
|Başrol oyuncusu
|2021
|The Serpent (British series)
|Vitali Hakim
|Yardımcı karakter
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