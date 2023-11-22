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        Haberler Spor Voleybol İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray'da voleybolda kötü gidişat sürüyor - Voleybol Haberleri

        İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı!

        Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olurken müsabaka sonuna İlkin Aydın damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı üst üste alınan kötü sonuçların ardından gözyaşlarına hakim olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 23:45 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:45
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        İlkin gözyaşlarını tutamadı!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

        İlk seti 25-23, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-16'lık skorla kaybeden Galatasaray, dokuzuncu maçında yedinci mağlubiyetini aldı.

        Sarı-kırmızılıların kaptanı İlkin Aydın müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşadı. Alınan üst üste kötü sonuçlara yenisi eklenince milli voleybolcu maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

        Galatasaray'da voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara ise TaktikMania'ya yaptığı açıklamada "Kimse merak etmesin gerekli aksiyonlar alınacak. Durumun ciddiyetinin farkındayız. Transfer düşüncemiz var. Hocamız ve menajerimizin çalıştığı isimler yer alıyor. 2 pozisyona takviye için öncelik veriliyor" ifadelerini kullandı.

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