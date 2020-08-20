İlluminati; siyasal ve komplo teorileri ile ilgisi olduğu düşünülen bir kelime anlamı taşıyan bir örgüt. Dinin getirmiş olduğu ön yargılara, batıl inançlara ve sosyal hayat üzerinde getirmiş olduğu olumsuz birçok etkiye karşı koyan bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Ancak ilk olarak bu niyetle oluşturulsa da sonrasında amaçlarından saptıkları söylenmektedir. Kanıtlanmış bir varlığı olmayan örgüt; yeni amaçlarında ise; dünyanın düzenini değiştirmek, dinsel inançları yok etmek, hükümetleri yıkmak, hâkim olan sosyal düzeni yıkarak yerine kendi istedikleri sosyal düzeni hakim kılmaktır. Dünyanın kontrol merkezi şeklinde adlandırılmayı hak eden bir örgüttür.

İlk kuruluş tarihi 1 Mayıs 1776 yılında faaliyete başlayan örgüt; Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörlerinden olan Adam Weishaupt liderliği ile beş kişi tarafından kurulmuştur. Newton’cu fizik bilimini temel amaç olarak geliştiren örgüt; bu sayede insanların özgür bir düşünceye sahip olmasını sağlayarak birçok dogmatik düşünceden uzaklaşmalarını sağlayacak etkiler yaratmaktı. İlluminati sözcük anlamı olarak aydınlanmış olanlar demektir. Gizli bir örgüt şeklinde faaliyet sürdüren üyeler de gizlenmesi için kod adları kullanmaktaydılar. Aydınlanma çağı olarak adlandırılan İlluminati örgütü üyeleri birbirlerine gizlilik yeminleri ile bağlı olan ve itaat konusunda örgüte asla karşı gelmeyen kişiler olarak görev almayı kabul etmişlerdir. 80 kişiye ulaşan üye sayısı bu şekilde kaldığı söylenmektedir.

İlluminati topluluğu 10 yıl gibi bir süre gelişmesi kalan ve bu arada tartışmalar olan bir topluluk olarak adı geçer. Bazı araştırmalar sonucunda 80 olan üye sayısının 2000 kadar olduğu söylenmektedir. Avrupa’da birçok şubesinin olduğu ve birçok politikacı ve entelektüel isimlerin aralarına katıldığı söylenmektedir. Diplomat Franz Xaver von Zwack, Brunswick dükü Ferdinand,Gotha ile Weimar dükleri, Johann Wolfgang von Goethe ve Johann Gottfried Herder gibi isimler olan bir topluluk üyesi olduğu belirtilmektedir.

1777 yılında Bavyera yöneticisi Karl Theodor aydınlanmacı mutlakiyet tarafı olması nedeniyle; bölgede ortaya çıkan tüm örgütleri yasakladı. İlluminati de bu şekilde yasaklanmış oldu. 1785 yılında Adam Weishaput’un kaçmasıyla Bavyera hükemetinin bir bildirisiyle örgüt dağılmak zorunda kaldı.

1874 yılında tam olarak yasaklanmış olan örgüt; Alman filozof olan Hegel tarafından toparlandı. Hegel’in örgüte tekrar girmesi ile yeni bir hava ve canlanma oluştu. Yeni Dünya Düzeni kavramının savunmasına yarayan antitez kuramlarının etkisi ile örgüt yeniden doğdu. İlluminati örgütü geçmiş bir tarihe dayanması ve bilgilerine ulaşılması açısından zo olduğu düşüncesi taşısa da hala bu örgüte hizmet eden birçok hükümet adamı olduğu savı sürekli gündemde olarak yer almaktadır. Birçok yazar ve araştırmacı; birçok ABD başkanının bu örgüte üye oldukları yönünde açıklamaları bulunmaktadır.

Günümüzde de dünya güçleri arasında yer alan birçok isim ile 10 yönetici ve 300 tane üyesi ile hala geçerliliğini korumaktadır. Toplumsal hayatın içerisinde yer alan; sanatçı, politikacı, bankacıların da aralarında bulunduğu söylenmektedir. Bunun yanı sıra Hollywood film sektörü dahi bu güçler tarafından kontrol edildiği belirtilmektedir.

İlluminati Komplo Teorileri Nelerdir?

İlluminati örgütünün Yeni Dünya Düzeni oluşturmak için birçok faaliyetleri planlı ve programlı bir şekilde sürdürdükleri birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Tek devlet ve tek din ilkesini yerleştirmek ve var olan dünya düzenini yıkarak bu amaca ulaşmak için her yolu denemek. Bunun için ekonomik krizler yaratmak, dünya ülkelerinin birbirine karşı savaşmasını sağlamak ve devletleri birbirine karşı körüklemek olduğu araştırmacılar tarafından ortaya sunulan savlardır. İlluminati tarihte ortaya çıkan ve hala oluşmakta olan birçok savaşta ya da anlaşmazlıklarda etkili olarak görev alıyor yönünde birçok fikir ortaya atılmaktadır. Waterloo Savaşı, Başkan Kennedy’nin vurulması ve Fransız İhtilalı bu durumlara örnek olarak gösterilmektedir. Gizli bir yapısının olması nedeniyle bu savların gerçekleştirilmesi imkansız hale gelmektedir. Yıl içerisinde bir kez toplanan İlluminati; ona göre strateji belirleyerek hedefler oluşturuyor. Dünya üzerinde örgüt adına hareket eden kişiler tarafından planlar ve stratejiler uygulanmak üzere organize ediliyor. Bu örgüt işlerinde en çok rol alan ülkelerden biri olan ABD bu konuda önde olan ülkelerden birisidir. Ayrıca ABD doları üzerinde yer alan İlluminati sembolü olan üçgen bunu açıkça da ortaya koyuyor.

İlluminati ile ortaya atılan bazı gerçekler ise; Deccal ve Şeytana taptıkları yolunda ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların yalan olması halinde dahi gençlerin dinden uzaklaştırılması için yapılan bir uygulama olarak ortaya atılıyor. Özellikle genç beyinlerde bilinçaltına yönelik empoze edilmesi amaçlanan bu durum; filmler, şarkılar ve oyunlar gibi birçok yoldan aşılanarak hayata geçiriliyor. Hatta birçok Holywood yapımı çizgi filmler de bu konuda bilinçaltı çalışması yapacak şekilde oyunlar sunuyor.

Örgütün faaliyetlerini yerine getirmek ve dünyada birçok yere ulaşmak ve her yönden istenileni yaymak ve oluşturmak için bir maddi kaynak gerekliliği bu konuda birçok aracın olduğu yönünde. Dünyanın en zenginlerinden olan David Rockefeller; bu oluşturulan yapılanma içerisinde kaynak oluşturarak yer alıyor. Ayrıca bu durum örgütün ulaşabildiği kaynakların dünya ülkelerinden fazla olduğuna da şaşmamak lazım! Yalnızca Rockefeller bile dünya ülkelerinden yarısının çoğundan daha fazla servete sahip. Bunun yanı sıra dünya üzerinde önemli örgüt üyelerine sahip İlluminati örgütü; sınırsız bir maddi kaynağa sahip demek zor olmasa gerek. Yani kısacası hayatımızın içerisinde her yerde bu örgüte dair bir iz ya da bir el bulmak mümkün sanırım.