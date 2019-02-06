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Katıldığı televizyon programında yaptığı illüzyon gösterisiyle bir anda tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Aref Ghafour, 6 ay önce yılan sokması nedeniyle ölümden dönmüştü. Dün akşam saatlerinde iş yerinden çıkan Ghafour, Ataşehir'de bir köprüye çıkarak, intihar etmek isteyen 3 çocuk babasını Mümin Yılmaz'ı 45 dakika süren çabanın ardından intihar etmemesi için ikna etti.
"KONUŞUP İKNA EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
DHA'nın haberine göre; olayın detaylarını anlatan, ünlü illüzyonist Aref Ghafour, "Ofisteydim arkadaşlarla beraber bir toplantı vardı. Oradan çıkıp, yemek için buraya gelecektim. Ataşehir Metroya gelince bir baktım, polisler oradaki tüneli kapatmışlar. Oradan geçecektim bende. Bir sürü polis var itfaiye var. Merak ettim ne oluyor diye sağa çektim. Sonra bir baktım biri intihar ediyor. Konuşup ikna edebileceğimi düşündüm hayatını kaybetmemesi için" dedi.
"YANINA YAKLAŞTIĞIMDA BENİ TANIDI"
Polislerin kendisini tanımasının ardından, Yılmaz'ın yanına yaklaştığını söyleyen Aref, "Polislere dedim siz gelmeyin. Çünkü yaklaşılınca kendisini atmaya çalışıyordu. Yere oturdum. Adam rahat konuşsun diye. Zaten elinde içki vardı bıçak vardı. Kendimi atacağım diyordu. Yaklaştığımda, 'Sen Aref değil misin?, Ben senin hayranınım' dedi. Dedim, sıkıntın ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Oturdum, yaklaşık 45 dakika konuştum. İşte hayatını anlattı. Dolandırılmış birileri tarafından. 200 bin lira civarında parası gitmiş. O yüzden hayatı sıkıntıya girmiş. Ailesine bakamıyor. O yüzden eşi ondan ayrılmış.
Konuştum. Ona yardımcı olacağımı, iş ayarlayacağımı söyledim. Bir kaç ay önce hayatımı kaybetme tehlikesi atlattığımı, bende son anda kurtardığımı anlattım. Dedim 'Değmez yani, basit şeyler için, para her zaman kazanılır. İnsan hayatında inişler çıkışlar var. Bunlar atlatılabilecek şeyler. Seni bekleyen üç çocuğun var. Böyle bir şey yapma' Konuştuk işte, dedi bana yardım edeceğine kesin söz veriyorsan tamam" dedi.
"GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEYEN EŞİNİ DE İKNA ETTİK"
İntihar etmek isteyen Yılmaz'ın, eşini de ikna edeceğini söylediğini belirten Aref, "Eşim benimle görüşmüyor' dedi. Dedim 'Eşini de seninle görüştüreceğiz ama burada olmaz. Ataşehir Asayiş Büro'ya gideceğiz. Burada yolu kapatıyoruz. Başka ambulans geçer o geçer, o geçer. Başkalarına da zarar veriyorsun aynı anda' Sonra ikna ettik. Yavaş yavaş bıçağı aldık elinden. Sonra karakola gittik" diyerek, yaşanları anlattı.
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