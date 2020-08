İlmek ilmek hayallerini örüyorlar - ANKARA

AA

Çubuk Kaymakamlığı ve Belediyenin katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarihi İzzet Korman Konağı'nda açılan ADEM, dezavantajlı kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini en üst seviyede alan merkezde, sepet örücülüğü kursu açıldı.Sosyal Hizmetler Merkezinden destek alanların katıldığı kursta kadınlar, sepet ve hediyelik eşya yaparak hem unutulmaya yüz tutmuş sepetçiliği ayakta tutmaya çalışıyor hem de gelir elde ederek kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar.Sepet örme kursuna katılan 21 kadın, bambu ağacı ve kamışları ilmek ilmek örerek, evlerde kullanılacak eşyalara dönüştürüyor.Günlük 40 lira ücret alan kadınlar, ördükleri birbirinden güzel sepetlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.- Kadınlara ayakları üzerinde durmaları için meslek öğretiliyorADEM Koordinatörü Merve Özbey Yücebaş, AA muhabirine, proje kapsamında dezavantajlı kadınların ellerinden tutarak meslek sahibi olmalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olduklarını söyledi.Merkezin kadınlara hem meslek öğrettiğini hem de bir nevi terapi sağladığını dile getiren Yücebaş, şöyle devam etti:"Gerçekten burada kadınlarımız kendi hayallerini örüyorlar. Hayal ettiklerini ürünlere yansıtıyorlar. Çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Çerezliğinden çantasına, şapkasından suplalarına birçok otantik ürünü ortaya çıkarıyorlar. Kadınlarımız bu anlamda çok istekli, çok özverililer. Gelirken çok özverili bir şekilde gelip, çok istekli bir şekilde sepetlerini örmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda burada mutlu olduklarını söylüyorlar. Sepet örerken tüm yaşadıklarını unuttuklarını ve geleceğe dair hayaller kurmaya başladıklarını söylüyorlar."Merkezde Kovid-19'la ilgili tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yücebaş, "Girişte ateş ölçer ile ateşlerimiz ölçülüyor, çıkan sonuçlar her gün not ediliyor ve ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Kurslar sürecinde sosyal mesafemize ve maskemize dikkat ediyoruz, ortamı olabildiğince havalandırıyoruz." diye konuştu.Usta öğretici Safiye Kara da kurs için her gün Ankara'dan geldiğini belirterek, "Bu sanatı büyüklerimden öğrendim. Buraya zevkle geliyorum. Kadınlarımızın bu sanatı öğrendikten sonra hayatlarında hem ekonomik anlamda hem de ruhsal anlamda pek çok şey değişeceğine inanıyorum. Sanatı öğrenirken, sabrı da öğreniyorlar. Ruh hallerine inanılmaz bir katkı veriyor." ifadesinde bulundu.- "Çocuklarımızın geleceği için bir şeyler yapmak istiyoruz"Kursiyerlerden Bedriye Bulut, üç çocuğu olduğunu ve ikisinin üniversitede okuduğunu söyledi.Kursun kendileri için bir terapi gibi olduğunu vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:"Biz buraya gelince kendimizi çok değerli hissettik. Buradaki enerjimiz çocuklarımıza bile yansıdı. İki çocuğum üniversitede okuyor bir çocuğum lisede. Buradan elde ettiğim gelirle onların eğitimine destek oluyorum. İnşallah bu proje devam eder."Meral Kurban da kursun kendilerine hem maddi hem de manevi destek sağladığını ifade ederek, "Burada hem meslek öğreniyoruz hem de el sanatları öğrenmiş oluyoruz. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.Yasemin Berdal ise kursla hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de el sanatı öğrendiğini aktardı.Kendi işini kurmak için girişimde bulunacağını anlatan kursiyerlerden Meryem Altıntaş ise "Bu kursla biz çocuklarımızın geleceği için bir şeyler yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.