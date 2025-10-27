Habertürk
        İmalatta kapasite kullanımı yükseldi

        İmalatta kapasite kullanımı yükseldi

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:29
        İmalatta kapasite kullanımı yükseldi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

        Buna göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1828 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da ekimde, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.

        2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2024 2025
        Ocak 76,2 74,6
        Şubat 76,4 74,5
        Mart 76,2 74,4
        Nisan 76,7 74,3
        Mayıs 76,3 75,0
        Haziran 76,3 74,6
        Temmuz 75,9 74,2
        Ağustos 75,4 73,5
        Eylül 74,9 74,0
        Ekim 74,9 74,2
        Kasım 75,6
        Aralık 75,8
