İmamoğlu, Ali Koç'u ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Buluşma sonrasında İmamoğlu ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin, İstanbul için dünyanın en önemli markalarından biri olduğunu söyleyen İmamoğlu, “İstanbul'u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda iş birliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

"BU KENTİN MARKALARINI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ" İmamoğlu görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Neler yaptık ve bundan sonra neler yapmayı arzuluyoruz; kendilerine ifade ettik. Spor, İstanbul için çok özel bir yerde. Bu konuda çok özel, ulusal, uluslararası ve şehir bünyesinde adımlar attık. Markalarını büyütmek istiyoruz bu kentin, spor adına. Etkinlikler noktasında söylüyorum özellikle. Bu bağlamda 2027 Avrupa Oyunları konusundaki yolculuğumuzda artık son noktaya gelmiş durumdayız. Bu konuda, Milli Olimpiyat Komitesi’nin oluruyla, süreci noktalayacak hale gelmiş durumdayız. Yine 2036 Olimpiyatları’na dair, göreve geldiğimizin ilk yılından hemen sonra İrade beyanımızı ortaya koymuştuk ve bu yönde de yoğun çalışmalarımız sürüyor. Ki o çalışmalarımızla ilgili de daha önce Fenerbahçe kulübümüzü yine ziyaret etmiştim. Görüş alışverişinde bulunmuştum." REKLAM "FENERBAHÇE’NİN HER BRANŞTA VARLIĞINI GÖSTERİYOR OLMASI ÇOK DEĞERLİ" “Bu tarz atılımlar, milli meselelerdir; dünya ölçeğinde etkinlik ve bir arada olma meseleleridir” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bunun partileri olmaz, kurumları, kuruluşları olmaz. Hep birlikte hareket edilir. Bu bilinçle yürüyoruz. İnşallah önümüzdeki beş yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin, sporda birlik beraberliğin, sporda güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz. Bizim için önemli bir ruh. Bu noktada Fenerbahçe Kulübü'nün sadece birkaç branş değil, her branşta varlığını gösteriyor olması İstanbul'umuz için çok değerli. Olimpiyat adımları için çok değerli. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün faaliyetlerini, özellikle paralellik tarafıyla, olimpik tarafıyla güçlendirerek, amatör branşlarda daha çok tabana yaygın çalışmalarıyla yol yürüyoruz. Bu alanda da dayanışma içinde olmamız, kulüplerimizin birbirini tamamlayıcı adımlar atıyor olması değerli. Fenerbahçe kulübümüzün, geçenlerde galasında bulunduğum çok güzel bir film izlemiştim. Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüzyıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin. Başarılar dilerim.”