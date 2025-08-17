Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu, diploması için yine itiraz etti | Son dakika haberleri

        İmamoğlu, diploması için yine itiraz etti

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin yaptığı yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine itiraz etti. Kararın asıl heyet yerine nöbetçi hakim ve üyeler tarafından verildiğine dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, bu durumun hak arama ilkesine aykırı olduğu anlatıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in özel haberi..

        Giriş: 17.08.2025 - 12:41 Güncelleme: 17.08.2025 - 12:41
        İmamoğlu, diploması için yine itiraz etti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

        İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması “yokluk” ve “açık hata” olduğu gerekçesiyle 18 Mart 2025’te üniversite yönetimi tarafından iptal edilmişti. 6 Mayıs 2025’te İmamoğlu’nun avukatları İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne giderek üniversitenin diploma iptal kararı için yürütmenin durdurulmasını istedi.

        İdare Mahkemesi 13 Mayıs 2025’te başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok kamu kurumundan konuya ilişkin belgeleri talep ederek, bu belgeleri inceledikten sonra değerlendirme yapacağına karar verdi. Ardından 20 Haziran 2025 tarihinde ise İstanbul 5. İdare Mahkemesi Heyeti, HSK İdari Yargı Kararnamesi ile değişti. 1 ay sonra da mahkemenin yeni heyeti belli oldu. Adli tatil döneminde İmamoğlu’nun diploması için yapılan talep mahkeme tarafından reddedildi. Kararda iki hafta içerisinde üst mahkemeye itiraz yapılabileceği belirtildi.

        “NÖBETÇİ HEYET KARARINI GEREKÇELENDİRMEDİ REDDEDİLSİN” TALEBİ

        İmamoğlu da avukatları aracılığıyla karara itiraz ederek, “Davayı görmekle yetkili ve görevli olan mahkemenin asıl heyeti tarafından yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, her nedense önce heyetin değiştirilmesi, yeni heyet atanması ve bunun da üzerine "nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler" görevlendirilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemimizin hiçbir gerekçe içermeyen, yasa hükmünün tekrarından ibaret bir cümle ile reddedilmesi hukuka açıkça aykırıdır, doğal hakim ilkesini ve müvekkilimizin hak arama özgürlüğü ile gerekçeli karar hakkını ihlal etmektedir.” ifadelerini kullandı.

        İtiraz dilekçesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne verilirken, nöbetçi heyetin verdiği ret kararının kaldırılması ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talep edildi.

        MAHKEME: “ŞARTLAR GERÇEKLEŞMEDİ” DEMİŞTİ

        İstanbul Üniversitesi, belgeleri ilettikten sonra İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz'da yürütmenin durdurulması talebini karara bağladı. İdare mahkemesinin kararında, “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında ‘idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler’ hükmüne yer verilmiştir. Yasa hükmünde öngörüldüğü üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için yukarıda aktarılan iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dava dosyasının incelenmesinde, 2577 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 27. maddesinin 2. fıkrası ile aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.” denilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmişti.

