İmamoğlu, diploması için yine itiraz etti

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması “yokluk” ve “açık hata” olduğu gerekçesiyle 18 Mart 2025’te üniversite yönetimi tarafından iptal edilmişti. 6 Mayıs 2025’te İmamoğlu’nun avukatları İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne giderek üniversitenin diploma iptal kararı için yürütmenin durdurulmasını istedi.

İdare Mahkemesi 13 Mayıs 2025’te başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok kamu kurumundan konuya ilişkin belgeleri talep ederek, bu belgeleri inceledikten sonra değerlendirme yapacağına karar verdi. Ardından 20 Haziran 2025 tarihinde ise İstanbul 5. İdare Mahkemesi Heyeti, HSK İdari Yargı Kararnamesi ile değişti. 1 ay sonra da mahkemenin yeni heyeti belli oldu. Adli tatil döneminde İmamoğlu’nun diploması için yapılan talep mahkeme tarafından reddedildi. Kararda iki hafta içerisinde üst mahkemeye itiraz yapılabileceği belirtildi.

“NÖBETÇİ HEYET KARARINI GEREKÇELENDİRMEDİ REDDEDİLSİN” TALEBİ

İmamoğlu da avukatları aracılığıyla karara itiraz ederek, “Davayı görmekle yetkili ve görevli olan mahkemenin asıl heyeti tarafından yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, her nedense önce heyetin değiştirilmesi, yeni heyet atanması ve bunun da üzerine "nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler" görevlendirilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemimizin hiçbir gerekçe içermeyen, yasa hükmünün tekrarından ibaret bir cümle ile reddedilmesi hukuka açıkça aykırıdır, doğal hakim ilkesini ve müvekkilimizin hak arama özgürlüğü ile gerekçeli karar hakkını ihlal etmektedir.” ifadelerini kullandı.