        İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor | Son dakika haberleri

        İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

        Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' davasında 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:14
        İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

        DHA'nın haberine göre duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

        Fotoğraf: AA

