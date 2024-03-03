İmamoğlu: Herkesi yakışanı yapmaya davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'de İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı.

2019 yılında Silivri'de yaşanan depremin ardından yıkılan bir caminin yerine başka bir cami projesinin tasarlandığını ancak müftülük tarafından dava edildiğini açıklayan İmamoğlu, “Yahu beş yıldır kaç kez Turan Hançerli başkanımız gitti konuştu. Biz ekip yolladık, anlattık. Bir müftü sırf Ekrem İmamoğlu oraya cami yapmasın diye bizim projemizi dava etti. Ben bu aklı biliyorum. Neymiş efendim, oraya daha büyük cami lazımmış. Yahu kardeşim burası kavşak. Kaldı ki caminin büyüğü değil, bizim Yaradan'ımız, bizim inancımız bize tevazuu emretmiş, tevazuu. Oraya yakışanı yapmak bize yakışır. Beni niye engelliyor biliyor musunuz? Aklı sıra Ekrem İmamoğlu oraya cami yaparsa hani mütedeyyin insanlar, Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eder, etmesin diye. Yahu Allah seni ıslah etsin. Sen benim ne cami cemaatiyle, ne mütedeyyin insanlarla, ne inançlı insanlarla aramıza girebileceğini mi zannediyorsun? Hadi oradan" ifadelerini kullandı.

Yakuplu'ya yaptırılan bir camiye de zamanında imam atanmadığını anlatan Ekrem İmamoğlu, “Orada bir cami yaptım cami. Ve adını da ne koydum biliyor musunuz? Kuva-yi Milliye Camii koydum, Kuva-yi Milliye Cami. Camiyi yaptık, diyanete teslim edeceğiz. Bir Kurban Bayramı arifesi dedim ki 'Camiye gidin, bakın bakalım, eksiği var mı? Bir an önce açılsın. Bayram namazı sabahı, bayram namazını ben orada kılacağım' dedim. Arkadaşlarım geldi, ne deseler iyi. 'Başkanım gittik her şey tamam da müftü görevlendirmek istemiyormuş, imamı yok'. Dedim vallahi ben gider kıldırırım. Ben yaparım o işi. Aradım o zamanki yetkilileri dedim ki 'Size yarım gün müsaade yarım gün. O camiye imam görevlendiriyor musunuz? Görevlendirmiyor musunuz? Sen dedim bunu yapıyorsan bekliyorum cevabını o gün oraya imam görevlendirildi ve bayram namazını orada kıldık. Onun için ben buradan o müftüye veya onun gibilere sesleniyorum, sizin siyasetiniz batsın" diye konuştu.

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“SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN GÜNDEMİNDE VAR MI YOK MU?"

Ekrem İmamoğlu, “Ne diyor acemi aday? İstanbul'un gündeminde olmayan, onun gündeminde yokmuş. Vallahi dün bir şey dedi, karıştırdı. Önce 'aynaya bak' dedi. Sonra 'ayran' dedi, 'ayranı yok' dedi. Ben de anlamadım ne dediğinden ama ona buradan sesleniyorum: Bu millete, 'Kanal İstanbul gündemimde yok' demeyene kadar, sana bu soruyu soracağım. Senin gündeminde yok da, sizin tensipleriyle atandığınız, emirleriyle koştuğunuz, buyruklarıyla yaptığınız, hükümetin veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gündeminde var mı? Yok mu? Onu açıkla. Bu millet neyi sevmez biliyor musunuz? Kendini aldatanı sevmez. Bir de aldananı sevmez" şeklinde konuştu.

“TURAN HANÇERLİ YAKIŞANI YAPTI, HERKESİ YAKIŞANI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Tekrar aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli'yi de yanına alan İmamoğlu, “Milletçe, çok güzel işleri Avcılar'a, İstanbul'a hep birlikte üreteceğiz. Utku Caner Çaykara; benim genç, pırlanta mühendis arkadaşım, kardeşim. Utku Caner Çaykara'yla çok güzel bir dönemi, hep birlikte var edeceğiz. Biz, Turan Hançerli dostumla, çok güzel bir çalışma yaptık ve çok güzel başarılara imza attık. Şimdi Turan Hançerli Başkanımızla yine yan yana, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz onu, bu dönem ya sağımda ya solumda. Hep bir arada olacağız, İstanbul için gayret içinde olacağız. Onun bu kadirşinaslığını, partili duruşunu, yoldaşlığını alkışlıyorum. Yakışanı yapıyor. Yakışanı yapmaya herkesi, davet ediyorum" dedi.