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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan sandık güvenliği açıklaması

        İmamoğlu'ndan sandık güvenliği açıklaması

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sandık güvenliğine ilişkin 2019'daki seçimleri hatırlatarak, "Biliyorsunuz 2019'da aklımıza gelmeyen türlü türlü işler başımıza geldi. Sandıkta kontrolümüz en üst seviyede var. Ama seçim günü, bir fazla kişi daha görev alırsa, gücümüze güç katacak." dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:20
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        İmamoğlu'ndan sandık güvenliği açıklaması
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        31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başlarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        İstanbul Beyoğlu'nda "Girişimci ve Sürdürülebilir İstanbul İçin Tam Yol İleri" isimli proje tanıtım toplantısına katılan İmamoğlu, sandık güvenliğine dikkati çekerek, "Hazırlıklarımız tamam, sandıkta kontrolümüz en üst seviyede var. Ama seçim günü, bir fazla kişi daha görev alırsa, gücümüze güç katacak." dedi.

        2019'daki seçimleri hatırlatan İmamoğlu, "Biliyorsunuz 2019’da, aklımıza gelmeyen türlü türlü işler, başımıza geldi. Bu anlamda, önden ve öncü bir biçimde, kararlı bir şekilde görev almanızı, bizi yalnız bırakmamanızı çok ama çok istiyoruz. Onun için durmayın, beklemeyin ve görev alın. Parti örgütlerimizle irtibata geçin. İstanbul Gönüllüleri ile irtibata geçin" diye konuştu.

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        #Yerel seçim
        #Ekrem İmamoğlu
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