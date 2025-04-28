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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'nun ve ekibinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun ve ekibinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu, elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı anlar kamerada görülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:00
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        İmamoğlu'nun ve ekibinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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        İHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kritik görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçete ile kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında Ekrem İmamoğlu’nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı kameralar tarafından kaydedildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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