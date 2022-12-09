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İmar affında son durum! İmar barışı çıkacak mı?

İlk kez 1984 yılında çıkarılan imar barışı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İmar affı, imar mevzuatına göre yapılmayan gece kondu ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İşte imar barışında yaşanan son gelişmeler...

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  • İmar affında son durum! İmar barışı çıkacak mı, İmar affı ne zaman çıkacak?

    İmar affında yaşanan son gelişmeler birçok kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. İmar barışı düzenlemesi, bilindiği gibi 11 Ekim tarihinde TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmişti. Peki "İmar affı ne zaman çıkacak? İmar barışı çıkacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • İmar affında son durum! İmar barışı çıkacak mı, İmar affı ne zaman çıkacak?

    İMAR BARIŞI OLACAK MI?

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    BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ ÖNERGE VERMİŞTİ!

    BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
  • İmar affında son durum! İmar barışı çıkacak mı, İmar affı ne zaman çıkacak?

    "Yüz binlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
  • İmar affında son durum! İmar barışı çıkacak mı, İmar affı ne zaman çıkacak?

    2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

    Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.
  • İmar affında son durum! İmar barışı çıkacak mı, İmar affı ne zaman çıkacak?

    İMAR AFFI NEDİR?

    İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı (imar barışı) ilk kez 1984'de çıkarıldı.

    Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

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