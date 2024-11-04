2025 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ile trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti de yükselecek.