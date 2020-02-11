Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve e-Devlet işbirliği ile sunulan hizmetle mobil cihazınızın IMEI sorgulamasını yapabilirsiniz.
e-Devlet aracılığıyla verilen hizmet neticesinde, sisteme giriş yaparak telefonunuzun yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini, kayıp ya da çalıntı olup olmadığını bir tıkla öğrenmeniz mümkün.
IMEI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
- E-Devlet sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.
- Daha sonra "IMEI sorgulama" araması yaparak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği ile hazırlanan sayfaya ulaşın.
- Bu bölümde Imei Sorgulama sorgulama ekranına Imei numaranızı yazmanız gerekecek.
- Eğer Imei numaranızı bilmiyorsanız, IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.
IMEI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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