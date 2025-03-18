Immobile'den çarpıcı açıklamalar: Mourinho, Icardi, Dzeko ve Osimhen!

"Kendilerini evlerine, cep telefonlarına ve oyun konsollarına kilitlemelerini ya da daha kötüsü yanlış yola sapmalarını istemiyorum. Topu ayaklarının arasına aldıklarında onların sevincini hissetmek beni de heyecanlandırıyor. Dört ila 15 yaş arasında 300'den fazla çocuğumuz var, babam işin spor kısmıyla, kardeşim Luigi de kuzenimle birlikte her şeyin bir kısmıyla ilgileniyor. Ayrıca çocukken beni çalıştıran Ciro Vesce de bizimle birlikte, kendisi Akademi'de gözlemci olarak görev yapıyor ve minik futbolcuların teknikleriyle de ilgileniyor. Güzel bir hikaye."