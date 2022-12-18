2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı dev bir mücadeleye sahne olacak. Üst üste 6. kez finale çıkan temsilcimiz VakıfBank, Imoco Conegliano ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği Imoco Conegliano VakıfBank maçı ile ilgili bilgiler...