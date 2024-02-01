İncir yaprağının faydaları nelerdir? İncir yaprağı nelere iyi gelir, faydaları ve zararları neler? İncir yaprağının günümüzde pek çok faydası bulunmaktadır. İncirin kendisi kadar yararlı olan incir yaprağının pek çok hastalığı tedavi edici özelliğe sahip olduğu söylenmektedir. İncir Ağacı Asya'da bulunan bir dut aile üyesi olarak öne çıkmaktadır. İncir yaprağının faydaları nelerdir? İncir yaprağı nelere iyi gelir, faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.

Binlerce yıllık geçmişiyle incir, içerisinde yüzlerce tohum barındırmaktadır. İncirin kendisi gibi yaprakları da besin doludur ve sağlık yönünden faydalıdır. Sağlık yönünden bu denli faydalı olduğundan dolayı alternatif tıp tedavisinde oldukça sık kullanılan bir üründür. İncir yaprağının faydaları ve zararları nelerdir? İncir yaprağı şekeri düşürür mü? İncir yaprağı basura iyi gelir mi? İncir yaprağı zayıflatır mı? İncir yaprağı nasıl kullanılır? İncir yaprağı faydaları İbrahim Saraçoğlu. İncir yaprağı şeker hastalığına iyi gelir mi? İşte, tüm merak edilen detaylarıyla incir yaprağı.

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İncir Yaprağının Faydaları

Kalp Hastalıklarını Önler: İncir yaprağı veya çayı kalp hastalıklarının önüne geçmek için tüketilebilir. Bu yapraklarda yer alan maddeler sayesinde kan akışı dengelenir ve damar tıkanıklığı önlenir.

Bağırsakları çalıştırır: İncir yaprağının içerisinde bol lif bulunur. Bu özelliği sayesinde bağırsak hastalıklarını ortadan kaldırır.

Doğal antibiyotik: Doğal antibiyotik etkisinde olan incir yaprağı, İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar. Ayrıca vücut direncini artırır.

Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller: Serbest radikaller ile savaşan incir yaprağı, içerdiği vitaminler sayesinde kanserli hücreleri yok edici etkiye sahiptir. Kansere karşı önlem almak için incir yapraklarından çay hazırlayarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz sakız çiğner gibi, bir parça yıkanmış incir yaprağını çiğneyerek vücudunuzu hastalıklardan koruyabilirsiniz.

Kemik yapısını güçlendirir: İncir yaprağında yer alan kalsiyum güçlü kemiklerin sırrıdır. Ayrıca kas ve kemik hastalıklarını da önler.

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Metabolizmayı canlandırır: Enerji veren bir bitkidir. Verdiği enerji sayesinde metabolizmayı da canlandırır. İncir yaprağının tüketimiyle metabolizma hastalıklarının önüne geçilebilir.

Cilt hastalıklarını iyileştirir: Zona gibi cilt hastalıklarını iyileştirici yönü olan incir yaprağı, kaynatılıp soğutulduğunda zonanın etkilerini hafifletir; cilt tahrişlerini giderir.

Kan şekerini dengeler: Kan şekerini dengeleyici yönüyle ön plana çıkan incir yaprağı, doğal insülin içermektedir. Bir uzmana danıştıktan sonra tüketilen incir yaprağı, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıran bir takviye olarak tüketilebilir.

Hemoroit etkilerini hafifletir: İncir yaprakları kaynadığında, suya faydalı mineralleri bırakmaktadır. Bu su basur hastalığının çaresidir. Ilık ya da soğuk halde suyun hemoroit bölgesine sürülmesi, yanma ya da kaşıntı şikâyetlerini dindirir; cilt hasarlarını önler.

Solunumu rahatlatır: Solunum hastalıklarını tedavi eder, ses kısıklığı ve öksürük gibi durumları ortadan kaldırır.

İncir Yaprağı Zararları

İncir yaprağının sağlık yönünden herhangi bir zararı olmadığı bilinmektedir. Ancak diyabet hastalarının ve insülin kullananların incir yaprağı tüketmeden önce uzman doktora danışmaları daha doğru olacaktır. Her bitki çayında olduğu gibi aşırı tüketimden kaçınılması gerekir.

İncir Yaprağı Şekeri Düşürür Mü?

Anti-diyabetik özelliğe sahip olan incir yaprağı, diyabet hastalarının kan şekerinin düşürülmesinde etkili olabilmektedir. Günlük rutinine eklenen incir yaprağı sayesinde şeker hastaları daha az insülin uygulamasına ihtiyaç duyabilir.

İncir Yaprağı Basura İyi Gelir Mi?

İncir yaprağı, basur (hemoroit) problemlerine karşı bitkisel bir ilaç görevini sağlar. Kaynar suda yapraklar faydalı mineralleri açığa çıkarır. Bu durumun ise basura iyi geldiği bilinmektedir.

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İncir Yaprağı Zayıflatır Mı?

İncir yaprağının suyunu ya da çayını tükettiğinizde zayıflamanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Tek başına zayıflatma işlevine sahip değildir; bu sebeple kendinize sağlıklı bir beslenme planı oluşturarak tüketmeniz önerilmektedir. İncir yaprağı bitki çayı olarak tercih edildiğinde metabolizma hızınızı yükseltecek, böylelikle vücudunuzdaki yapım yıkım işlerini gerçekleştirecektir. Sindirim sorunlarınızı ortadan kaldırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

İncir Yaprağı Zayıflatır Mı?

İncir yaprağının suyunu ya da çayını tükettiğinizde zayıflamanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Tek başına zayıflatma işlevine sahip değildir; bu sebeple kendinize sağlıklı bir beslenme planı oluşturarak tüketmeniz önerilmektedir. İncir yaprağı bitki çayı olarak tercih edildiğinde metabolizma hızınızı yükseltecek, böylelikle vücudunuzdaki yapım yıkım işlerini gerçekleştirecektir. Sindirim sorunlarınızı ortadan kaldırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

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İncir Yaprağı Nasıl Kullanılır?

Öncelikli olarak incir yapraklarından alternatif yöntemlerle faydalanabilirsiniz. Bu noktada doğru ve kontrollü kullanımı oldukça önemlidir. Çay olarak tüketilmesinin yanında soğutulan çayı diz kapaklarınıza sürerek ağrıyı alabilirsiniz. Cilt sorunlarınızı engellemek istiyorsanız bir cezve içerisinde taze incir yapraklarını su ile beraber kaynatın ve soğumasını bekleyin. Soğuma işleminden sonra tahriş olan bölgeye sürerek cilt sorunlarınızı engelleyebilirsiniz. Ufak bir parça taze incir yaprağını çiğneyerek ağız kokunuzu giderebilirsiniz. İncir yaprağının sütünü, mantar ya da sivilce olan bölgeye sürerek geçmesini sağlayabilirsiniz.

İncir Yaprağı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

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İncir yaprağı İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından gündeme gelen bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Saraçoğlu, incir yaprağının faydalarından sıklıkla söz etmektedir. Antibiyotik etkisi olan bir besin olan incir yaprağını farklı şekillerde tüketilerek vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İncir yaprağı özellikle idrar yolu enfeksiyonları deyince akla gelmektedir. Enfeksiyonun vücuttan kısa sürede atılmasına yardımcı olur.

İbrahim Saraçoğlu İncir Kürü

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz ya da dokuz adet kuru inciri ilave ederek yedi dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde kaynatınız. Süre tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. İkiye ya da üçe bölerek öğünlerden 10-15 dakika önce aç karnına tüketebilirsiniz.

İncir Yaprağı Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

İncir yaprakları, yüksek miktarda doğal insülin içermektedir. Bu sebeple yaprağı tüketmek, insülin enjekte etme ihtiyacını arttıracaktır. Anti-diyabetik özelliğe sahip olduğundan dolayı diyabet hastalıklarında kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir.

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