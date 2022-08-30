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İnegöl'de kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü

Bursa İnegöl'de bir işçi, geri manevra yapan kamyonet ile duvarın arasına sıkışarak hayatını kaybetti

İnegöl'de kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü
İnegöl'de fabrikada feci ölüm
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AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada, geri manevra yapan kamyonetle duvarın arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçilerden Mithat Uyar (51), fabrika içinde geri manevra yapan Ramazan A. (52) idaresindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkıştı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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