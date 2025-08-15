Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otobüs şoförü alkollü çıktı

        İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otobüs şoförü alkollü çıktı

        Bursa İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kırmızı ışık ihlali yapan özel halk otobüsü şoförü, durakta durunca yakalandı. Yapılan testte 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen şoföre toplam 11 bin 435 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 02:36 Güncelleme: 15.08.2025 - 02:36
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otobüs şoförü alkollü çıktı
        İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendikleri özel halk otobüsünü durdurmak istedi.

        KAÇMAYI DENEDİ, YAKALANDI

        Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otobüs şoförü, kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu. DHA'nın haberine göre; aracın yanına gelen ekipler, şoförü indirerek alkol testi yaptı.

        İsminin Erdinç K. (37) olduğu öğrenilen şoförün 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

        Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, özel halk otobüsü içindeki yolcular diğer otobüse nakledildikten sonra çekiciyle otoparka çekildi.

        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
        #Son dakika haberler
