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        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı

        Bursa İnegöl'de samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden destek için hortum isteyen bir grup, istekleri reddedilince itfaiye personeline saldırdı. Saldırganlar, jandarmanın uyarı ateşi açmasıyla kaçarken, alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 06:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 06:43
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        Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, samanlıkta çıktıktan sonra eve sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden, destek olmak için kendilerine de hortum verilmesini isteyen mahalle sakinleri, bu istekleri reddedilince, personele saldırdı.

        DHA'nın haberine göre; saldırganlar, olay yerine gelen jandarmanın uyarı ateşi açmasıyla kaçarken, yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, itfaiye erlerine saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen samanlık yangını ile alevlerin sıçradığı eve müdahale başlattı.

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        HORTUM İSTEKLERİ REDDEDİLİNCE İTFAİYECİLERE SALDIRDILAR

        Bu arada çevrede toplanan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden kendilerine de hortum verilmesini istedi. Ancak, bu isteklerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirten itfaiye görevlileri ile mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaklaşık 15 kişilik grup, yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye personeline saldırdı.

        JANDARMA MÜDAHALE ETTİ, SALDIRGANLAR KAÇTI

        Yaşanan arbede ise olay yerinde bulunan jandarma görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla son buldu. Öfkeli kalabalık kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

        Yangın ise itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 1 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

        ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        İtfaiye görevlileri soğutma çalışmalarına devam ederken, kendilerine saldıran kişilerden de şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İnegöl
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