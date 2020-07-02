Bebeğin cildinde aniden gelişen kızarıklıklar bebeğin içtiği inek sütünden alerji olma ihtimalini taşımasını gösterir. İlk yaşlarda ortaya çıkan besin alerjileri bebeklerin çok fazla karşılaştıkları durumlardır. Alerji yapan en önemli besinler; yumurta inek sütü, deniz ürünleri ve balık, fıstık, soya, unlu gıdalar ve domatestir.

İnek sütü alerjisi ilk aylarda bebeğin inek sütü ile beslenmesi sonucunda ortaya çıkabilmektedir. İnek sütü içeren her türlü mama bu kategoriye girmektedir. Alerji aniden ortaya çıkabilir ancak belirtiler hafifse pek fark edilememektedir.

İnek sütü alerjileri annenin süt içmesinden bile bebeğe emzirirken geçebilme ihtimalini taşımaktadır.

İnek sütü alerjisi belirtileri

Kızarıklık,

Egzama

Kaşıntı

Mide bulantısı

Kusma

Öğürme ve geğirme

Karın ağrısı

İshal

Gaz sancısı

Dışkıda kan

Uykusuzluk

Öksürük

Nefes alma zorluğu

Orta kulak iltihabı

Burun tıkanıklığı

Besin alerjisi tanısı nasıl konur?

Belirtilerden bir kaç tanesinin bebekte görülmesi halinde alerji tanısı konabilmektedir. Bebeğe verilen gıdalar ve inek sütü alıp almadığına dair bilgiler alınarak ona göre doktorun teşhisi koyması gereklidir. Alınan gıdalarda inek sütü kullanılması kesilerek durum gözlem altına alınabilmektedir.İyileşmeden sonra tekrar verilir. Ona göre aynı belirtilerin olması halinde alerji teşhisi konulması sağlanır. Kan tahlili ile de anlaşılabilmektedir.Ancak besin testi ile daha sağlıklı bir sonuç alınabilmektedir.

Ailede alerji olması durumunda genetik olarak bebeğe geçebilen bir alerjik reaksiyondur. Anne de varsa %40 civarında genlerden gelmektedir. Anne ve babada varsa % 70 civarına çıkmaktadır.

İnek sütü alerjisi tedavisi

İlaç nadiren uygulanır. Alerji yapan gıdanın tamamen kesilmesiyle iyileşme gösterir. Soya içeren mamalar verilmesi önerilmektedir. 5 yaşından sonra inek sütü alerjisi kaybolur.