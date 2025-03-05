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        Haberler Spor Futbol Infantino açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nda devre arası şovu yapılacak - Futbol Haberleri

        Infantino açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nda devre arası şovu yapılacak

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası finalinde tarihte ilk kez devre arası şovu yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:02
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        2026 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak!
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        FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu.

        Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.

        2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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