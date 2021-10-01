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Influencerlık günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız için influencer terimi ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik...

INFLUENCER NEDİR, NE DEMEK?

Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür.

Etkileyici içeriğe örnek olarak influencer’ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilir.

‘INFLUENCER' PAZARLAMA BÜYÜKLÜĞÜ: 100 MİLYON TL

Dijital medyada pazarlamanın bugün en önemli ayaklarından birini “influencer” ismi verilen sosyal medya fenomenleri aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtımlar oluşturmakta.

Başta Instagram olmak üzere sosyal medyada yüksek takipçi sayısına ulaşan hesaplar üzerinden gerçekleşen marka tanıtımları, şirketlerin pazarlama ve reklam bütçelerinde giderek daha çok yer ayırdıkları bir alan.

“Influencerlar, kullanıcıların her gün bu platformlar ile etkileşime geçmesini sağlayarak platformları yaşayan bir dünyaya çeviriyor, takipçilerini yaşam tarzları ile etkileyerek tüketim normlarında değişikliklere yol açıyor” diyen Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, tam olarak ölçülemese de influencer pazarlama yatırımlarının Türkiye'de 100 milyon TL üzerine çıktığını tahmin ettiklerini söylüyor.