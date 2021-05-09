"İki haftada her şey olur!"

OGM Ormanspor'un veda ettiği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor veya Aliağa Petkimspor'dan biri daha ligden düşecek. Yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a, Aliağa Petkimspor da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Ligde 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor yarınki müsabakayı kazandığı takdirde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda edecek. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligde kalabilmesi için HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçını kazanıp kendi aralarındaki maçlarda üstün olduğu Aliağa Petkimspor'un Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesi gerekiyor.

Yarın iki ekibin de maçlarını kaybetmesi durumunda Aliağa Petkimspor ligde kalacak.