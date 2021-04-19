NASA Mars'taki helikopterini ilk kez uçurmayı deneyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaIngenuity: NASA Mars'taki helikopterini ilk kez uçurmayı deneyecek - Haberler
ABONE OL

Ingenuity: NASA Mars'taki helikopterini ilk kez uçurmayı deneyecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün ilk kez uçurmayı deneyecek.

Ingenuity: NASA Mars'taki helikopterini ilk kez uçurmayı deneyecek - Haberler
NASA Mars'taki helikopterini ilk kez uçurmayı deneyecek
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün ilk kez uçurmayı deneyecek.

Başarılı olursa bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş olacak.

Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki drone'un 7:30 GMT'de (TSİ 10:30) havalanması bekleniyor.

Verinin dünyaya ulaşması ise birkaç saati bulacak. NASA 10:15 GMT'de uçuştan canlı yayına başlayacak.

Ancak NASA "uçuşun başarılı olamayabileceği" uyarısında bulundu. Başarılı olmazsa ilerleyen günlerde yeniden denenmesi bekleniyor.

İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyor. Daha sonraki denemelerin daha karmaşık olması hedefleniyor.

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

Uçuşun öncelikli amacı, bu teknolojinin başka bir gezegende çalışabildiğini göstermek.

NASA, 1903'te ilk motorlu uçağı uçuran Amerikalı havacılar Orville ve Wilbur Wright'a gönderme yaparak, çift motorlu helikopterin uçuş denemesinin "bir Wright Kardeşler anı" olacağını belirtti.

Wright Kardeşler'in uçağından kumaş parçası

Kurum, bu bağlantıya vurgu yapmak için Ingenuity'nin gövdesine Wright Kardeşler'in uçağının kanadından alınan pul büyüklüğünde bir kumaş parçasının yapıştırıldığını açıkladı.

NASA uzmanları Jazero'da "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi.

Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor. Ingenuity'nin bu bölge içinde beş sorti denemesi yapması hedefleniyor.

Perseverance bu uçuş denemelerini kamerasıyla kaydetmeye çalışacak.

Dakikada 2400 devir

Ingenuity, Mars'ın ince atmosferinde kalkış yapabilmesi için son derece hafif olacak şekilde tasarlandı.

Helikopterin dört karbon-fiber pervane yaprağı (pal) bulunuyor.

Bunlar dakikada 2400 devirle aksi yönde dönen birer metre uzunluğundaki iki rotorda yer alıyor. NASA, bu rotor hızının yolcu helikopterlerindeki hızdan kat kat yüksek olduğunu söylüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=5ep3z7H922w&feature=youtu.be&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

NASA'nın gezegen bilimi sorumlusu Lori Glaze, Ingenuity'nin gelecekte hava keşifleri için çığır açabileceğini belirtti:

"Bu yolla, uzaydan görünmeyen ya da uzay araçlarının ulaşamayacağı yerleri görüntüleyebilir miyiz? Helikopterler uzay araçlarından önce gidip en iyi iniş alanlarını tespit edebilir mi? İnsanlı uzay görevlerini hava kabiliyetiyle destekleyebilir miyiz? Bunlar ileride sorulacak sorular. Ama teknolojik gösteriler, bize yaratıcı olma ve yeni şeyler deneme fırsatı sunuyor."

NASA, Dragonfly adını verdiği bir projeyle 2030'larda Satürn'ün uydusu Titan'ın üzerinde döner kanatlı uçak (rotorkraft) uçurmayı hedefliyor.

Başka bir gezegende ilk hava aracını 1980'lerde Vega balonlarıyla Sovyetler uçurmuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=IITC1MbY5uk&feature=youtu.be&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Çekya'nın 20 diplomatını sınır dışı ediyor
BBCRusya Çekya'nın 20 diplomatını sınır dışı ediyor
A68 eridi: Dünyanın en büyük buz dağı A68 'artık yok'
BBCA68 eridi: Dünyanın en büyük buz dağı A68 'artık yok'
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
BBCAvustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız ...
Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor
BBCKüba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi ...
NASA'nın Ay'a astronot indirecek uzay aracını SpaceX yapacak
BBCNASA'nın Ay'a astronot indirecek uzay aracını SpaceX ...
Covid-19: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti
BBCCovid-19: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 ...
Prens Philip, Kraliyet ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı
BBCPrens Philip, Kraliyet ailesinin katıldığı törenle ...
Hollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız işten çıkarma nedeni saydı
BBCHollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız ...
Covid: Hindistan günlük vaka sayısında ilk sırada, çaresiz hastalar karaborsada ilaç arıyor
BBCCovid: Hindistan günlük vaka sayısında ilk sırada, ...
Chicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı
BBCChicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim ...