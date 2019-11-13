Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün sabah Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis, Le Mesurier'in eşi Winberg'in (39) ifadesine başvurdu. Winberg'in ifadesinde, eşinin bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını, yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü anlattığı öğrenildi.

İsveç vatandaşı Winberg, olay günü eşinin uyku ilacı kullandığını ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını da dile getirdi.

Eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle psikolojik ilaç ve uyku ilacı kullanmaya başladığını anlatan Winberg, ifadesinde şunları söyledi:

"2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30'da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30'da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti."

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Öte yandan olayı çok yönlü inceleyen ekiplerin, Le Mesurier'in işe Winberg'den tırnak arasından doku örneği aldığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, el ve ayaklarında bulunan kırıklardan Le Mesurier'in intihar olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Polis de Le Mesurier'in yatak odası penceresi önünde bulunan yaklaşık 1 metre genişliğindeki çıkıntıdan düşmesinin mümkün olmadığını, kendisinin atlayarak intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

ADLİ TIP UZMANI: İLK ETAPTA CİNAYET GİBİ GÖZÜKÜYOR

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "ilk etapta cinayet gibi gözüküyor" dedi.

"İLK ETAPTA CİNAYET GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına gelen Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var" diyen Alkan, "Çünkü birkaç alternatif var. Kaza, cinayet ve intihar gibi. İntihar veya cinayet üzerine gidiliyor. Çünkü ölen kişi bir istihbarat elemanı. Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor. Ayrıca oradan atladığında ölür mü? Çünkü şu an kamuoyuna sızan bilgiye göre hem elleri hem de ayakları kırık. Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Boynu falan kırıldıysa ölür. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Boynu kırıldıysa o zaman da sürüklenemez. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor" diye konuştu.

"EŞİNİN İYİ BİR ŞEKİLDE SORGULANMASI GEREKİYOR"

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in eşinin detaylı şekilde sorgulanması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şimdi burada 1 yıl önce evlendiği bir kadın var. Onun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Kadının kan ve idrar analizlerini de yapmak lazım. Kadının iyi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Türk makamlarının normal bir ifade işleminden sonra hemen yurt dışına çıkış iznini vermemesi gerekiyor. Sonuçta ölüm araştırmasını Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. İlgili savcı bakamından en iyi sonucuna ulaşabilmek için araştırma ve soruşturma yapmak şart."

TABUTU İÇİN ÇİÇEK GETİRDİ

Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı. Christina Winber, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi.

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na geldi. Adli Tıp Kurumu girişinde yüzünü eşarpla gizlemeye çalıştığı görülen Winber, cenazenin alınması için yetkililerle görüştü. Bir süre kurumun içerisinde kalan Winber, yetkililere eşinin tabutunun üzerine konulmak üzere çiçek verdiği görüldü. Bir süre Adli Tıp Kurumu'nda kalan Winber yapılan işlemlerin ardından buradan lüks bir araçla ayrıldı.

KRALİÇE'DEN NİŞAN ALMIŞTI

Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.

Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu belirtiliyor.

Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.